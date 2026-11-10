Paulistão 2027 tem duelos da 1ª fase definidos e vive incerteza sobre final em jogo único

A Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou na noite desta terça-feira, 10, o lançamento do Paulistão 2027. O evento em um teatro na zona oeste da capital revelou os duelos do principal Estadual do País, que manteve a fórmula estreada neste ano, mais enxuta e sem grupos para dividir os times.

O torneio tem início previsto para 10 de janeiro e a final será disputada no início de março. A ideia da FPF é que a decisão seja disputada em duas partidas, mas isso ainda não está definido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A federação precisa encontrar datas no calendário do ano que vem e vai esperar o desfecho desta temporada. A FPF vai divulgar a tabela detalhada, com as datas e horários dos jogos, até meados de dezembro.

A única mudança promovida pela federação foi o tempo de intervalo entre as partidas, ampliado de 15 para 18 minutos. A pausa de hidratação, de dois minutos em cada etapa, foi mantida.

Os times foram divididos em três potes definidos por critério técnico. A primeira fase, chamada de fase de liga, terá novamente oito rodadas formato de pontos corridos, com todos os clássicos entre Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Adversários do Corinthians: Palmeiras, São Paulo, Santos, Novorizontino, Primavera, Botafogo, Capivariano, Noroeste.

Adversários do Palmeiras: Corinthians, São Paulo, Santos, Guarani, Red Bull Bragantino, Primavera, Ferroviária, Capivariano.

Adversários do São Paulo: Corinthians, Palmeiras, Santos, São Bernardo, Mirassol, Botafogo, Portuguesa, Novorizontino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Adversários do Santos: Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Mirassol, Red Bull Bragantino, Portuguesa, Guarani e Juventus.

Cada time enfrenta oito adversários na primeira fase. Os oito melhores colocados se classificam para as quartas de final, que seguem em jogo único, assim como a semifinal, com mando do time de melhor campanha. O formato da final ainda será definido. Os dois times que somarem menos pontos serão rebaixados à Série A2.

O Palmeiras defenderá o título do Paulistão em 2027, conquistado diante do Novorizontino após duas vitórias. A equipe de Abel Ferreira faturou quatro dos últimos cinco estaduais, sendo a única derrota em 2025, edição em que foi vice depois de ser derrotado pelo Corinthians.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ONDE ASSISTIR AO PAULISTÃO 2027

Não houve mudança nos direitos de transmissão do Paulistão. Os jogos do Estadual em 2027 serão exibidos na Record na TV aberta, TNT na TV fechada, YouTube, com a CazéTV, e HBO Max, plataforma que transmite toda as partidas da competição.

O sorteio dos grupos, inclusive, é compartilhado entre as emissoras e conta com a participação de apresentadores e repórteres de cada uma delas.