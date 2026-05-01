Paulinho volta a ser relacionado e pode reforçar Palmeiras no clássico após longa recuperação

O Palmeiras finalizou nesta sexta-feira a preparação para encarar o Santos. Líder da competição, o time comandado por Abel Ferreira contará com uma novidade importante para o duelo válido pelo Brasileirão: o retorno de Paulinho à lista de relacionados.

O atacante participou normalmente das atividades ao longo da semana e volta a ficar à disposição após um longo período afastado por lesão. A comissão técnica aproveitou os últimos treinos para ajustar questões táticas, como posicionamento e marcação, além de trabalhar finalizações e bolas paradas.

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Paulinho destacou o significado do momento e relembrou o processo até voltar a ser opção. "Já está sendo um dia marcante e emocionante. Claro que nesta semana eu tinha na minha cabeça que havia uma grande chance de ser relacionado para o jogo e trabalhamos muito em cima disso desde segunda-feira. Por mais que a gente prepare nossa mente, sempre bate um pouco de ansiedade, o que é normal", iniciou.

"A consciência está tranquila por tudo que eu lutei, por tudo que eu batalhei para chegar a esse momento de ser relacionado novamente e estar à disposição do treinador para ajudar o time. Acredito que amanhã será mais emocionante ainda, com a minha família no estádio, retornar depois de um período muito difícil, tanto físico quanto mental. Estou tentando assimilar esse momento e espero coroar amanhã com uma vitória e, se possível, alguns minutos no jogo", afirmou.

Apesar do retorno, o jogador ainda seguirá um protocolo de controle de carga, com cautela na utilização durante as partidas.

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"O mês de maio será importante para mim porque vai se concretizar a minha volta aos jogos. Teremos bastante cautela na minutagem e no controle de carga, que é o mais importante para cuidar da lesão. É uma lesão que realmente nos obriga a ser muito cautelosos na hora de escolher os momentos de subir a carga. Serão semanas importantes. A parada da Copa vai ser muito boa e importante também para ajudar a desinflamar o corpo de todo esse processo de nove meses que eu passei para, depois, voltar melhor junto com o grupo e poder conquistar os objetivos que tanto almejamos", completou.