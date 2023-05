Paulinho tem lesão no tornozelo confirmada e desfalca o Corinthians no clássico

(via Agência Estado)

A fase do Corinthians não é boa. Além de estar pressionado com o início irregular no Campeonato Brasileiro, o time paulista segue sofrendo com lesões. O volante Paulinho foi diagnosticado com um trauma no tornozelo e virou desfalque para o clássico com o São Paulo, marcado para este domingo, às 16h, na Neo Química Arena, na capital paulista.

Paulinho volta ao departamento médico após ficar quase um ano sem jogar por causa de uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo. Ele tem 16 jogos com a camisa alvinegra nesta temporada, com dois gols marcados.

Além de Paulinho, o técnico Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com Gustavo Silva, Ruan Oliveira e Renato Augusto, todos entregues à área médica.

Luxemburgo afastou do elenco os jogadores Balbuena, Du Queiroz e Júnior Moraes. Todos estão em reta final de contrato com o clube paulista e não devem renovar seus vínculos.

Por outro lado, o treinador contará com Fausto Vera, que cumpriu suspensão na derrota para o Botafogo por 3 a 0, na última rodada. Um provável time do Corinthians tem: Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Matheus Bidu (Fábio Santos); Roni, Fausto Vera, Giuliano (Matheus Araújo) e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto.

Com quatro pontos em cinco jogos disputados, o Corinthians entra na rodada na 16ª colocação.