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Paulinho tem lesão na coxa diagnosticada e volta a ser desfalque no ataque do Palmeiras

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 15:48:00 Editado em 03.08.2026, 16:00:23
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O atacante Paulinho está novamente entregue ao departamento médico do Palmeiras. O atleta foi submetido a exames de imagens que detectaram uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Assim, ele vai desfalcar a equipe por mais tempo do que o esperado.

Contratado para ser um dos pilares do setor ofensivo da equipe, Paulinho vem sofrendo com problemas de contusão. No trabalho realizado antes da partida em que o time paulista derrotou o Fortaleza por 3 a 0, pela Copa do Brasil, o atleta já tinha reclamado de dores. No meio de semana, ele já havia ficado fora do triunfo sobre o Vitória pelo Campeonato Brasileiro.

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O jogador já vem sendo monitorado de perto pelo Núcleo de Saúde e Performance. O clube não estipulou um prazo de retorno do atacante, que já iniciou tratamento intensivo de recuperação. Quem também aumenta a lista de atletas machucados é o lateral-direito Khellven.

Exames apontaram uma lesão na parte anterior da coxa direita na reapresentação do elenco nesta segunda-feira, na Academia de Futebol. Gustavo Gómez vai ser novamente desfalque contra o Fortaleza no meio de semana, mas no seu caso, a situação é diferente.

O jogador apresentou evolução da contusão na coxa direita, fez trabalho de campo, mas não deve retornar agora para que tenha uma recuperação total do problema. Em uma posição confortável, o Palmeiras venceu a equipe cearense por 3 a 0 na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil e se garante na sequência do torneio até com derrota por dois gols de diferença.

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O técnico Abel Ferreira terá ainda mais um dia de treinos nesta terça-feira antes da viagem. A partida está marcada para as 21h30 de quarta-feira e será realizada na Arena Pantanal, em Cuiabá.

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