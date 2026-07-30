Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Paulinho se recupera de entorse, treina e reforça Palmeiras contra o Fortaleza

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 19:15:00 Editado em 30.07.2026, 19:24:53
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Palmeiras recebeu uma boa notícia na reapresentação do elenco nesta quinta-feira. Ausente na goleada por 4 a 0 sobre o Vitória, na rodada do Campeonato Brasileiro, Paulinho voltou a treinar normalmente no gramado da Academia de Futebol e deve reforçar a equipe no confronto contra o Fortaleza, no domingo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O atacante ficou fora da partida disputada em Salvador por conta de uma entorse no tornozelo esquerdo, mas participou de toda a atividade com o restante do elenco que foi a campo, indicando que está recuperado do problema.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ausência do camisa 10 gerou preocupação entre torcedores. Alguns levantaram a hipótese de que o desconforto pudesse ter relação com a lesão na canela que praticamente o tirou de combate durante a última temporada e exigiu um longo período de recuperação.

Diante da repercussão, o próprio jogador tratou de tranquilizar os palmeirenses. Em publicação nas redes sociais, Paulinho afirmou que o problema era apenas uma entorse no tornozelo e descartou qualquer ligação com a antiga lesão.

Com o retorno aos treinamentos, a tendência é que o atacante fique à disposição de Abel Ferreira para enfrentar o Fortaleza. A partida, marcada para domingo, no Nubank Parque, abre a disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Futebol Palmeiras PAULINHO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV