Paul George decide e Los Angeles Clippers vence 'revanche' com Warriors na NBA

O Los Angeles Clippers se vingou da derrota sofrida na sexta-feira para o Golden State Warriors com resquícios de crueldade. Após estar perdendo por 22 pontos, virou para cima da equipe de Stephen Curry e, com uma cesta de três de Paulo George nos segundos finais da partida, venceu por 113 a 112, no Staples Center, em Los Angeles. Paul George foi o grande destaque da partida com 25 pontos, seis rebotes e seis assistências. James Harden também merece menção por causa dos seus 21 pontos, nove assistências e cinco rebotes. Já Stephen Curry foi o cestinha do Golden State, mas teve atuação um pouco mais discreta, com 22 pontos e 11 assistências. Ele, no entanto, foi essencial, principalmente no segundo tempo, quando os Warriors abriram 22 de vantagem no início do terceiro quarto. O "apagão" veio na sequência. Os Warriors pararam e viram os Clippers dominarem a reta final. Quando faltavam segundos para o fim, Paul George partiu para cima de Thompson e acertou uma linda cesta de três. Ainda teve tempo de Green arriscar da zona morta, mas o dia era mesmo do Los Angeles, que confirmou uma vitória importante, que o deixa em nono lugar da Conferência Oeste e tira o rival da zona de classificação, com a 11ª colocação. Ainda na noite deste sábado, o Indiana Pacers protagonizou o maior placar entre os jogos da NBA ao fazer 144 a 129 no Miami Heat, fora de casa, com grande atuação da equipe, já que quatro de seus jogadores fizeram ao menos 20 pontos. O Cestinha foi James Butler, com 33, além de cinco rebotes e cinco assistências. Com oito vitórias em dez jogos, os Pacers aparecem no sexto lugar da Conferência Leste, ultrapassando o próprio Miami Heat, que ficou em sétimo. Destaque também para o Los Angeles Lakers, que voltou a vencer ao fazer 107 a 97 no Houston Rockets, com atuação discreta de LeBron James, que anotou apenas 16 pontos. Anthony David foi o cestinha, com 27.

Los Angeles Clippers 113 x 112 Golden State Warriors Charlotte Hornets 117 x 123 Minnesota Timberwolves Brooklyn Nets 129 x 101 Orlando Magic Detroit Pistons 101 x 110 Cleveland Cavaliers Chicago Bulls 124 x 118 New Orleans Pelicans Miami Heat 129 x 144 Indiana Pacers Milwaukee Bucks 132 x 121 Atlanta Hawks Dallas Mavericks 120 x 126 Oklahoma City Thunder Phoenix Suns 116 x 109 Memphis Grizzlies Utah Jazz 118 x 113 Portland Trail Blazers Sacramento Kings 123 x 117 Denver Nuggets Los Angeles Lakers 107 x 97 Houston Rockets