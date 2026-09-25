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Patrocínios de bets correspondem a 7,9% das receitas dos clubes da Série A do Brasileirão

Escrito por Leonardo Catto (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As casas de apostas, proibidas de operar no Brasil por uma medida provisória do governo federal, representam 7,9% das receitas de faturamento dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, conforme os balanços financeiros de 2025. Até 5 de outubro, apostadores poderão sacar o saldo nas plataformas. É esse o prazo para a remoção de publicidades e sinais de patrocínio.

A MP foi assinada pelo presidente Lula no fim da tarde desta sexta-feira. Inicialmente, a ideia era veto apenas aos cassinos online, mas foi estendido para toda a operação das bets. Empresas do ramo são patrocinadoras máster de 14 dos 20 clubes da Série A de 2026.

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O número de equipes com esses aportes na elite do futebol brasileiro já é menor este ano em relação a 2025, mas os clubes defendem que o setor é relevante tanto para as agremiações quanto para competições, naming rights de estádios e publicidade na TV e placas na beira do campo.

Nesta sexta-feira, o Flamengo criticou a medida do presidente Lula. O argumento é de que a mudança prejudicará o esporte e a economia, destacando que a regulamentação atual foi fruto de longas discussões e garante fiscalização e tributação.

"A gente estima que as perdas imediatas de receita para o ano que vem sejam de R$ 400 milhões a R$ 430 milhões e, sem um preparo prévio, é absolutamente impossível que você consiga estancar essa sangria", disse o presidente flamenguista Luiz Eduardo Baptista, em entrevista à CNN Brasil.

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Considerando os patrocínios de 2025, os aportes somaram R$ 1,14 bilhão. Isso corresponde a 7,9% das receitas totais dos clubes no ano passado. Os 20 bateram R$ 14,9 bilhões em faturamento, com endividamento chegando a R$ 14,3 bilhões.

Apenas quatro clubes pertencentes à Série A na última temporada tiveram bets como fonte direta de mais de 10% das suas receitas em 2025: Corinthians (17,3%), Flamengo (12,71%), Sport (12,64%) e Juventude (10,49%).

A Esportes da Sorte prevê R$ 150 milhões anuais ao Corinthians, o que representou 17,3% das receitas totais do último exercício (R$ 863,68 milhões). Antes, desde dezembro de 2022, a equipe já teve patrocínio de outras duas casas de apostas, incluindo a Vai de Bet, que acabou na mira do Ministério Público.

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O São Paulo, com a Superbet, recebeu R$ 80 milhões em 2025, 7,48% do R$ 1,07 bilhão faturado no ano. O clube tricolor tem acordo com bets desde 2019. A atual marca está na camisa desde dezembro de 2023 e, em 2026, subiu o aporte para R$ 95 milhões.

O Santos assinou com a Novibet por R$ 35 milhões para 2026, mas em 2025 ainda era patrocinado pela 7k, recebendo R$ 51 milhões. A quantia foi 8% do faturamento de R$ 573,6 milhões.

Mais saudável financeiramente, o Palmeiras firmou o primeiro contrato com uma bet, a Sportingbet, em janeiro de 2025, por R$ 120 milhões anuais. Isso correspondeu a 6,93% das receitas totais (R$ 1,73 bilhão).

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O Estadão apurou com executivos e fontes ligados ao setor que as casas de apostas vão recorrer à Justiça assim que a MP for decretada, sob o argumento de que a medida do governo é inconstitucional.

Uma pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira apontou que o apoio à proibição das bets chega a 75% dos brasileiros. Apenas 17% disseram ser contrários à medida.

As casas de apostas foram regulamentadas no início de 2024. Hoje, existem 85 empresas no mercado regulado. Cada uma delas pagou R$ 30 milhões para operar no País por um período de cinco anos.

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CRESCIMENTO EM RECEITAS VEIO ACOMPANHADA DE 46% DE AUMENTO NO ENDIVIDAMENTO

Os 20 clubes do Brasileirão de 2025 somaram no ano passado uma receita de R$ 14,9 bilhões, um aumento de 33% em relação ao ano anterior, segundo levantamento da EY. No acumulado entre 2021 e 2025, o crescimento chega a 73%.

Entretanto, o relatório também aponta aumento no endividamento. Entre 2021 e 2025, o dado subiu 46%, batendo R$ 14,3 bilhões. A evolução não foi constante. Entre 2022 e 2023, o endividamento teve registro de queda de 3%. Entretanto, nos anos seguintes, o número voltou a ter altas, inclusive superiores àquela observada entre 2021 e 2022 (12%).

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Clubes manifestaram-se contra a medida ainda quando era um plano do governo de proibir cassinos online, destacando o impacto financeiro negativo no esporte. O temor é por desequilíbrio financeiro e migração para apostas ilegais.

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