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Patrick Vieira assume Senegal para resgatar força no continente e de olho na Copa de 2030

Escrito por (via Agência Estado)
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Campeão mundial com a França, Patrick Vieira é o novo técnico de Senegal, substituindo Pape Thiaw. O ex-volante de 50 anos foi oficializado nesta terça-feira sob a missão de resgatar a força da seleção no continente - a primeira prova será na Copa Africana das Nações, em 2027. Outra obrigação do treinador que fez história defendendo as cores do Arsenal e da seleção francesa será levar a esquadra à Copa do Mundo de 2030 após decepção na edição que terminou faz algumas semanas na América do Norte.

"O senhor Patrick Vieira é o novo treinador da seleção nacional A de Senegal. A data da apresentação e as próximas etapas de sua instalação serão definidas em comunicado posterior. Bem-vindo ao Senegal, treinador", anunciou a Federação Senegalesa de Futebol (Fsfoot).

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O contrato assinado é de quatro anos, com os senegaleses apostando em sucesso no novo ciclo de um Mundial. Senegal até avançou de fase na Copa do Mundo da América do Norte, em 2026, mas acabou se despedindo nos 16 avos após abrir 2 a 0 sobre a Bélgica, mas permitir a virada por 3 a 2.

Na ocasião, estourou uma crise de relacionamento entre os jogadores e o treinador Pape Thiaw, com muitas acusações de atritos. Para piorar, salários atrasados também pesaram na campanha em gramados dos Estados Unidos, México e Canadá. Vieira chega para 'apagar um grande incêndio'.

Nascido na capital Dakar, o ex-volante optou pela cidadania francesa e defendeu a seleção europeia entre 1997 e 2009 (foi campeão do mundo em 1998), atuando 107 vezes. Mas jamais perdeu as raízes senegalesas e assume uma seleção pela primeira vez sob confiança em trabalho vencedor.

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