Patrick treina normalmente para jogo decisivo com Inter após bater boca com Ceni

Patrick foi contratado do Internacional e sabe como poucos os pontos fortes e fracos do clube gaúcho, onde jogou por muitos anos. Esse conhecimento pode ser um dos motivos para seguir na equipe titular nesta terça-feira, no Morumbi, apesar de ter batido boca com o técnico Rogério Ceni após ser substituído diante do Fluminense no intervalo. O meia-atacante trabalhou normalmente nesta segunda-feira e deve seguir entre os titulares do São Paulo contra os gaúchos.

Após a saída do experiente jogador, o São Paulo perdeu o rumo no Maracanã e acabou derrotado por 3 a 1, deixando a zona de classificação para a fase prévia da Libertadores. Já sem Rafinha, suspenso, o treinador não quer mexer ainda mais na desfalcada equipe e deve optar pela manutenção do jogador. Ainda mais com a torcida saindo em defesa de Patrick após o jogo do fim de semana.

Para evitar criar um clima pesado no elenco, a discussão foi tratada internamente, com uma multa ao jogador e panos quentes de todos os lados para que nada atrapalhe os planos de ir à Libertadores em 2023. A vitória na abertura da 37ª rodada recoloca o time no G-8. Depois é 'secar' o América-MG em visita ao campeão Palmeiras, na quarta-feira, para chegar dependendo exclusivamente de suas forças no domingo, na casa do Goiás.

Luizão deve ganhar a vaga de Rafinha no esquema com três zagueiros, ao lado de Léo e Ferraresi, com o retorno de Rodrigo Nestor no meio e a manutenção do restante do time - uma dúvida seria a entrada de Marcos Guilherme na ala direita. A ordem é manter o bom desempenho em casa diante do vice-líder para resgatar a confiança perdida com dois tropeços seguidos contra Atlético-MG e Fluminense.

Ainda com muitos machucados no grupo, Ceni comandou uma atividade técnica e novamente focou muito nas finalizações. O volante Colorado, o meia Rodriguinho e o atacante Eder foram ao gramado para atividades físicas, iniciando o processo de transição. Diego Costa, Nikão, Igor Vinícius e Caio também estiveram no campo, mas sob os cuidados dos profissionais da fisioterapia. Miranda e Moreira não retornam na temporada.

O São Paulo deve ter diante do Inter: Felipe Alves; Luizão, Ferraresi e Léo; Reinaldo (Marcos Guilherme), Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Patrick e Welington (Reinaldo); Luciano e Calleri.