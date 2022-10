Patrick elogia semana forte de treinos e revela que Ceni pode mudar o São Paulo

(via Agência Estado)

A derrota em casa diante do Botafogo não estava nos planos do São Paulo. Com um jogo a menos, o clube planejava campanha perfeita no Morumbi para sonhar com o G-8. O tropeço obriga a equipe a buscar pontos na visita ao líder Palmeiras, domingo, no Allianz Parque, e Rogério Ceni estuda mexidas no time para frear o embalo do rival. Patrick, que pode ser deslocado ao ataque, festeja a semana forte de treinos e espera que os ensaios deem frutos.

Além da possibilidade de sacar Luciano na frente e adiantar Patrick, Ceni ainda terá de mexer na defesa com a suspensão de Léo, expulso contra os cariocas. Diego Costa volta e o treinador deve manter Rafinha como um terceiro defensor. Igor Vinícius e Reinaldo podem ser os alas.

Tudo vem sendo ensaiado à exaustão na semana no CT da Barra Funda, com muito trabalho de posicionamento e os jogadores bastante exigidos nas finalizações para redução do alto número de chances desperdiçadas.

"Um jogo muito difícil no fim de semana, mas temos nos preparado muito bem", afirma o meia-atacante Patrick, confiante em volta por cima do time mesmo diante do virtual campeão. "O professor Rogério Ceni tem estudado muito para a gente usar a melhor estratégia lá", garante.

O São Paulo festejou avanço à semifinal da Copa do Brasil derrubando o São Paulo no Allianz Parque e a confiança é que o time pode surpreender novamente. "Foi uma semana boa, com todo mundo trabalhando e se dedicando em busca do objetivo no fim de semana", afirma Patrick.

O São Paulo ocupa o 12º lugar na classificação, com 40 pontos, cinco a menos que o América-MG. Apesar da distância, não perder fora de casa significa resgatar a chance de encostar nos mineiros, pois quarta-feira a equipe hospeda o Coritiba em jogo adiado e poderá retomar a briga pela Libertadores.