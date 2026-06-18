Parreira está na UTI com inflamação pulmonar e respira com auxílio de aparelhos
O estado de saúde do ex-treinador de 83 anos foi atualizado pelo Hospital Samaritano
Carlos Alberto Parreira, técnico da seleção brasileira na conquista do Tetra na Copa do Mundo de 1994, está com quadro de inflamação pulmonar e respira com o auxílio de aparelhos. O estado de saúde do ex-treinador de 83 anos foi atualizado pelo Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, no Rio, onde ele está internado.
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Parreira está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital e tem quadro estável, mas sem previsão de alta para o quarto. Ele enfrenta desde 2023 um um linfoma de Hodgkin.
O Linfoma de Hodgkin é um tipo de câncer que acomete o sistema linfático. Desde que descobriu a doença, Parreira tem passado por sessões de quimioterapia.
Além de conquista o Tetra no comando da seleção, Parreira foi auxiliar de Zagallo na conquista do Tri em 1970 e treinou o Brasil na Copa de 2006. Ele também dirigiu Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait e África do Sul em Mundiais.
Ao longo da carreira, Parreira comandou clubes no Brasil e no exterior. No futebol brasileiro, treinou equipes como Fluminense, Corinthians, São Paulo, Santos e Atlético-MG.
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VEJA A NOTA DO HOSPITAL SAMARITANO
O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que o ex-técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com um quadro de inflamação pulmonar e respira com auxílio de aparelhos. O paciente encontra-se estável, sem previsão de alta para o quarto. A família agradece as manifestações de apoio.