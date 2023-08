Paris Saint-Germain sai na frente com Mbappé, mas sofre empate no fim pelo Francês

O Paris Saint-Germain esteve perto de obter a sua primeira vitória no Campeonato Francês, mas deixou escapar a chance de somar três pontos nos minutos finais ao empatar com o Toulouse por 1 a 1 neste sábado, fora de casa. O atacante Mbappé, que iniciou o jogo na reserva, entrou e deixou a sua marca nas redes adversárias, enquanto Aboukhlal descontou no finalzinho.

continua após publicidade

O resultado deixa a equipe parisiense longe da briga pelo topo da classificação. Em duas rodadas, o time contabilizou seu segundo empate, e ocupa a oitava posição. Já o Toulouse, que vinha de vitória, chegou aos quatro pontos, mesma pontuação do Marseille e do líder Montpellier, que aparece em primeiro por ter o melhor saldo de gols.

Mbappé fez a sua primeira partida desde que foi reintegrado ao grupo. Ele entrou no segundo tempo e abriu o placar aos 16 minutos cobrando pênalti. O Toulouse chegou ao empate também por causa de uma penalidade que foi convertida por Aboukhlal.

continua após publicidade

O próximo compromisso do PSG no Francês é no sábado. O adversário vai ser o Lens e confronto acontece no Parque dos Príncipes.

Em jogo que complementou a rodada, o Montpellier goleou o Lyon por 4 a 1. Nordin e Al-Tamari, duas vezes, abriram a vantagem de 3 a 0. Lacazzete descontou para os donos da casa, mas Akor Adams fez o quarto gol dos visitantes e selou a goleada no estádio adversário.