Leandro Paredes usou as redes sociais para tranquilizar os torcedores do Boca Juniors depois de passar mal e desmaiar durante uma entrevista, pouco depois da conquista da Copa Sul-Americana sobre o Atlético-MG, neste sábado, em Barranquilla, na Colômbia. O meio-campista recebeu atendimento médico e foi encaminhado a uma clínica para realizar exames.

Em uma publicação, o capitão apareceu recebendo soro e agradeceu às mensagens de apoio. "Estamos bem. Aguante Boca hoje e sempre", escreveu. Depois, em uma foto beijando a taça do torneio, aproveitou para fazer uma brincadeira sobre o episódio: "Somos campeões. Obrigado a todos pelas mensagens. Foi só uma tontura por tantas voltas juntas".

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O desmaio aconteceu enquanto Paredes concedia entrevista à emissora DSports, no túnel de acesso ao campo. O jogador foi atendido pela equipe médica do Boca e, por precaução, levado de ambulância para uma unidade de saúde. Segundo as informações divulgadas após o episódio, ele apresentava quadro estável.

O mal-estar, porém, já havia dado sinais durante a decisão. Paredes sentiu uma queda de pressão e foi substituído aos 13 minutos do segundo tempo por Tomás Belmonte. O calor intenso de Barranquilla e a possibilidade de desidratação foram apontados como fatores que podem ter contribuído para o problema.

O técnico Rodolfo Arruabarrena contou que percebeu as dificuldades do capitão ainda durante a partida. Segundo o treinador, o argentino apresentou uma melhora no intervalo, mas voltou a sentir os efeitos do desgaste na etapa final e pediu para deixar o campo.

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"Eu o vi entrando no vestiário. É verdade que ele pareceu ter uma queda de rendimento no final do primeiro tempo e estava se sentindo cansado. O Paredes melhorou um pouco no intervalo, mas depois de dez minutos ficou claro que ele estava com dificuldades. Ele foi muito honesto e pediu para ser substituído", explicou o comandante.