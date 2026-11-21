O clima de festa entre os jogadores do Boca Juniors após a conquista do título da Copa Sul-Americana sobre o Atlético-MG, na noite deste sábado, na Colômbia, foi interrompido subitamente por um fato inusitado. Isso porque o meio-campista Paredes passou mal durante a entrevista e perdeu a consciência.

O desmaio aconteceu quando ele atendia um jornalista da emissora DSports. O jogador caiu no túnel de acesso ao campo e precisou de atendimento urgente. Após ser assistido pela equipe médica, o meio-campista se recuperou seguiu para o vestiário do time argentino.

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A alta temperatura durante a partida na cidade de Barranquilla teria sido a causa do desconforto. Após o ocorrido e o desfecho satisfatório em relação ao estado de saúde do jogador, o técnico Rodolfo Arruabarena deu a sua versão do que aconteceu.

"Eu o vi entrando no vestiário. É verdade que ele pareceu ter uma queda de rendimento no final do primeiro tempo e estava se sentindo cansado. O Paredes melhorou um pouco no intervalo, mas depois de dez minutos ficou claro que ele estava com dificuldades. Ele foi muito honesto e pediu para ser substituído" , afirmou o comandante.

Segundo o portal TYC Sports, Paredes estava tão exausto que Adam Bareiro e Rodrigo Battaglia, que estavam no banco de reservas, o abanaram com suas camisas para tentar ajudá-lo, enquanto uma bolsa de gelo era colocada na nuca dele.

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Com o resultado de 2 a 0 sobre o Atlético-MG e a conquista do título da Sul-Americana, o Boca Juniors se tornou o maior vencedor do torneio com três conquistas. Já o Atlético-MG vai disputar as próximas duas rodadas do Brasileirão necessitando contabilizar pontos em busca de uma vaga na Libertadores do ano que vem.