Parceria entre Messi e Mbappé garante vitória do PSG sobre o Ajaccio

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A parceria entre Lionel Messi e Kyllian Mbappé rendeu bons frutos ao Paris Saint-Germain nesta sexta-feira e garantiu vitória por 3 a 0 sobre o Ajaccio, no estádio François Coty, em jogo que abriu a 12ª rodada do Campeonato Francês. Mbappé marcou dois gols, ambos com assistência de Messi, e retribuiu com um passe para o argentino anotar um golaço. Neymar, suspenso, não pôde jogar e perdeu a artilharia da liga para o companheiro francês, que chegou a 10 gols. O brasileiro tem nove, empatado com Jonathan David, do Lille.

continua após publicidade .

O triunfo tranquilo mantém o PSG invicto e líder, com 32 pontos contra 26 do vice-líder Lorient, que vai a campo durante o final de semana. Já o Ajaccio, em sua primeira temporada na elite após ser rebaixado em 2014, permanece na zona de rebaixamento, em 18ª lugar, com oito pontos.

Sem Neymar, o treinador Christophe Galtier escolheu Carlos Soler para ocupar a vaga em aberto no setor ofensivo parisiense, ao lado de Messi e Mbappé. Além disso, o volante português Renato Sanches, ex-Bayern de Munique e contratado na última janela de transferências junto ao Lille, recebeu sua segunda chance como titular e começou jogando no lugar de Vitinha.

continua após publicidade .

O PSG contou com boa movimentação de Messi e teve bastante volume no campo de ataque. Aos 23 minutos, tirou o zero do placar em uma jogada do argentino, que recebeu a bola no terço central, girou e enfiou em direção à área, onde Mbappé chegou batendo de primeira para colocar na rede. O atacante francês teve outras ótimas chances durante a etapa inicial, mas finalizou mal e acertou bem longe do gol.

Após os chutes descalibrados, Mbappé fez bonito ao retribuir, aos 32 minutos do segundo tempo, a assistência que recebeu de Messi. No lance, tocou de calcanhar e viu o craque argentino aplicar um drible curto no goleiro antes de marcar o segundo gol do PSG. Pouco depois, aos 36, recebeu outro passe de Messi e chutou da meia-lua, desequilibrado, para fechar o placar.