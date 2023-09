Parceira se machuca e Ingrid Martins abandona WTA 1000 de Guadalajara

Um dia após conquistar sua primeira vitória em torneios de nível WTA 1000, a tenista brasileira Ingrid Martins precisou abandonar a competição disputada em Guadalajara, no México. Sua parceira, a americana Angela Kulikov, sofreu um estiramento na perna esquerda nesta quarta-feira.

Kulikov se machucou a poucas horas antes da partida válida pelas oitavas de final, contra a dupla formada pela japonesa Miyu Kato e pela indonésia Aldila Sutjiad, cabeças de chave número oito.

"Tem coisas no esporte e no tênis que saem do nosso controle. Minha parceira estirou a perna no jogo e está impossibilitada de jogar. Uma pena, mas faz parte... Agora é seguir trabalhando e focada nos próximos torneios", lamentou a tenista brasileira.

Na terça, Ingrid conquistara seu primeiro triunfo numa chave principal de WTA 1000, nível de torneio abaixo apenas dos quatro Grand Slams do circuito. A brasileira, especialista em duplas, ocupa a 58ª colocação do ranking de duplas, vencera a australiana Olivia Tjandramulia e a americana Anna Rogers por 6/3, 6/7 (7/3) e 11/9.

Agora a tenista do Brasil se prepara para jogar uma série de torneios na Ásia. Seu próximo desafio será o WTA 500 de Tóquio, no Japão, formando dupla com a espanhola Cristina Bucsa.