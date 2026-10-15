Parceira da Toyota e zerada em pódios: conheça a Haas, equipe de Rafael Câmara na F-1

O brasileiro Rafael Câmara foi anunciado pela Haas nesta quinta-feira, 15, e fará parte do grid da Fórmula 1 na temporada de 2027. O piloto de 21 anos irá compor a equipe norte-americana na sua 12ª participação na categoria.

A Haas entrou para a F-1 em 2016, sendo a primeira escuderia dos Estados Unidos desde o projeto fracassado da US F1 Team, de 2010. O francês Romain Grosjean e o mexicano Esteban Gutiérrez foram os primeiros pilotos da instituição.

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Kevin Magnussen assumiu o lugar de Gutiérrez e foi parceiro de Grosjean até 2020. Neste mesmo ano, Pietro Fittipaldi, neto do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi, substituiu o francês nos GPs do Bahrein e de Abu Dhabi e fez sua estreia na competição.

Mick Schumacher, filho de Michael Schumacher, passou a integrar a equipe da Haas a partir de 2021, ao lado do russo Nikita Mazepin. Seu pai, Dmitry Mazepin, era proprietário da Uralkali, produtora de fertilizantes à base de potássio, empresa que foi a principal patrocinadora da escuderia na temporada.

Magnussen retornou à instituição e Nico Hülkenberg, hoje na Audi, passou pelo time entre 2023 e 2024. O britânico Oliver Bearman e o francês Esteban Ocon fazem a dupla titular desde o ano passado.

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No início de 2026, a Haas renovou sua parceria com a Toyota. A companhia japonesa ofereceu um reforço na equipe de engenheiros e mecânicos e instalou um novo simulador na fábrica dos norte-americanos.

Até o momento, a escuderia dos Estados Unidos ainda não conseguiu nenhum pódio na Fórmula 1. Grosjean, em 2018, e Bearman, em 2025, alcançaram os melhores resultados com um quarto lugar cada um.

A única pole position conquistada ocorreu na temporada de 2022. Na ocasião, Kevin Magnussen obteve o melhor tempo da classificatória do GP de São Paulo, em Interlagos, e terminou à frente de Max Verstappen, da Red Bull, e George Russell, da Mercedes.

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RELAÇÃO COM A FERRARI

Desde que ingressou na principal categoria do automobilismo, a Haas possui um acordo com a Ferrari. A parceira italiana fornece motores, instalações e peças à montadora norte-americana, além de colocar pilotos da sua academia na equipe norte-americana.

Oliver Bearman foi um dos atletas que debutou na F1 no time dos Estados Unidos vindo diretamente da academia da Ferrari. A situação é a mesma vivida por Rafael Câmara, que faz parte do programa dos italianos desde 2022.

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Atualmente, Câmara disputa a Fórmula 2 pela britânica Invicta Racing e lidera o campeonato com 207 pontos conquistados. Ele venceu a F3 em 2025, onde competiu pela Trident Motorsport.

O pernambucano deve ocupar a vaga deixada por Ocon, que teve sua saída anunciada pela Haas no dia 30 de setembro. Ele será o 34º brasileiro a disputar a F1 em toda a história.