A cidade de Paranaguá, no Litoral do Estado, recebe neste domingo (22) e na próxima terça-feira (24) dois amistosos internacionais entre as seleções femininas de futsal do Brasil e de Portugal. As partidas, que marcam o reencontro das equipes após a final do Mundial da categoria, serão disputadas na Arena Albertina Salmon, localizada no bairro Ponta do Caju. O primeiro confronto está agendado para as 13h15 de domingo, enquanto o segundo duelo ocorrerá às 19h30 de terça-feira.

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A entrada para acompanhar os eventos é solidária. Para garantir o ingresso, os torcedores devem doar dois quilos de alimentos não perecíveis. A organização aceita produtos como arroz, feijão, macarrão, farinha de trigo, café, açúcar e leite em pó. A troca das entradas deve ser feita antecipadamente na própria bilheteria da Arena Albertina Salmon, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h30. Todos os mantimentos arrecadados durante a ação esportiva serão repassados para iniciativas sociais.

Os amistosos no Paraná ganham um peso especial por se tratarem do primeiro embate entre as duas nações desde a final da Copa do Mundo Feminina de Futsal da FIFA, realizada em dezembro de 2025, nas Filipinas. Naquela ocasião, o time brasileiro demonstrou superioridade tática e técnica e venceu a equipe portuguesa por 3 a 0, consagrando-se como a primeira seleção campeã mundial da história do torneio.