Paranaense é campeã na Copa do Mundo de ginástica rítmica

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Bárbara Domingos se sagrou campeã

Bárbara Domingos fez história. A ginasta levou a medalha de ouro na Copa do Mundo de ginástica rítmica em Thiais, na França, na prova de fita, com sua apresentação que recebeu nota de 31.100. É a primeira vez que uma brasileira sobe ao lugar mais alto do pódio em disputa do Circuito Mundial da modalidade. A prata ficou com Fanni Pigniczki, da Hungria, e a francesa Hélène Karbanov fechou o pódio.

continua após publicidade .

Bárbara, de 23 anos, se apresentou com a música "Bad Romance", de Lady Gaga, e embalou o público local para alcançar mais um feito inédito para a ginástica de seu país. "Já pode chamar de rainha da fita?", perguntou a Confederação Brasileira de Ginástica nas redes sociais.

É a segunda vez que Bárbara Domingos sobe ao pódio em Copas do Mundo. Na etapa anterior, em Sofia, na Bulgária, a brasileira foi medalha de bronze no mesmo aparelho, a fita. Na ocasião, tornou-se se tornou a primeira representante do Brasil finalista individual numa etapa de Copa do Mundo, ao se classificar para duas decisões.

continua após publicidade .

Mais cedo, neste domingo, Bárbara também se apresentou na final de bola, mas acabou na oitava colocação com nota de 26.100, após cometer falhas na prova. O ouro acabou com a espanhola Polina Berezina, com 31.150 pontos, Zohra Aghamirova, do Azerbaijão, ficou com a prata, com nota de 30.600, e Alba Bautista, também da Espanha, fechou o pódio com 30.300.

Siga o TNOnline no Google News