Para Guardiola, Campeonato Espanhol deveria seguir Inglaterra sobre racismo: 'São rigorosos'

O técnico Pep Guardiola entrou na cruzada contra o racismo nesta sexta-feira e disse que a La Liga deveria seguir os passos do futebol inglês nas questões relacionadas às ofensas de cunho racista. Ele até tentou dar um tom otimista ao seu discurso, mas disse não crer em uma mudança de conduta sobre o tema.

continua após publicidade

"Aqui na Inglaterra eles são rigorosos", afirmou o treinador em referência às medidas de combate ao racismo nos jogos do Campeonato Inglês. "Sabem o que tem de fazer e a Espanha deveria seguir este caminho. Infelizmente o racismo está em toda parte, não é um só lugar. Fomos criados para pensar que somos melhores que nossos vizinhos, que somos melhores que os outros. Espero que as coisas melhorem na Espanha", afirmou sem ter muita convicção.

Para os problemas que o atacante Vinícius Júnior vem enfrentando, o treinador usou uma retórica histórica para falar desse tipo de comportamento que ele repudia. De acordo com o técnico, em um mundo globalizado esse tipo de coisa não deveria ter tanto alcance.

continua após publicidade

"Nossas gerações vêm de todo o mundo. Nossos ancestrais vêm de imigrantes, de guerras, de ditaduras. Pessoas que tiveram que deixar seus países, constituir suas famílias, e talvez até voltar ao país de origem. O problema é que o preconceito está em toda parte e não só na cor e no sexo, mas também nas atitudes", disse o treinador do Manchester City.

Por fim, ele fez uma consideração no sentido de que as pessoas tomem consciência de seus comportamentos. "Quanto mais você viaja, mais você percebe que somos todos iguais, você aceita a diversidade. Infelizmente estamos longe disso."

Com o título do Campeonato Inglês conquistado por antecipação, o Manchester City vai a campo neste domingo enfrentar o Brentford. Com a chance de faturar a tríplice coroa, o treinador tem mais duas finais em sua agenda: a Liga dos Campeões, diante da Inter de Milão, e a decisão da Copa da Inglaterra, onde vai medir forças com o Manchester United.