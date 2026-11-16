A segunda-feira é de boas notícias para o torcedor do Flamengo. O meio-campista Lucas Paquetá participou das atividades com o grupo no Ninho do Urubu e está à disposição do técnico Leonardo Jardim para a partida desta quarta-feira, contra o Athletico-PR, no Maracanã.

Um dos atletas mais experientes do elenco, o jogador já vinha realizando atividades de campo separado do grupo. Terceiro maior artilheiro do clube no ano com 13 gols, Paquetá só está atrás de Pedro (30) e Samuel Lino (17).

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O treinador rubro-negro define o time nesta terça-feira e vai avaliar o estado físico do meio-campista para decidir se o escala desde o início ou se vai deixar o polivalente como opção para o segundo tempo do embate.

O meio-campista Arrascaeta e o lateral-direito Varela, que estavam com a seleção do Uruguai nestes confrontos da Data Fifa de novembro, também participaram da atividade e devem ser titulares no compromisso com os paranaenses.

No topo da tabela do Campeonato Brasileiro com 76 pontos, o time carioca tem semana decisiva para tentar a conquista do título nacional. Além de encarar o rival paranaense (quinto colocado com 54) nesta quarta-feira, no Rio, os comandado de Leonardo Jardim viajam até São Paulo para enfrentar o vice-líder Palmeiras (73).