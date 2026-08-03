Paquetá revela 'conversa' com Luiz Henrique para vir ao Flamengo: 'É um grande jogador'

Lucas Paquetá será o grande reforço do Flamengo no domingo, em duelo com o Cruzeiro, pelo Brasileirão. Recuperado de lesão que o impediu de jogar mais na Copa do Mundo, o atleta falou sobre a frustração da lesão, de futuro, férias e também do mercado rubro-negro, ao revelar 'conversa' com Luiz Henrique na seleção brasileira por uma possível acordo com o time da Gávea.

Com a escolha do argentino Almada pelo River Plate, a chegada do atacante seria a contratação bombástica que o clube busca por um grande segundo semestre. Mesmo com as dificuldades do mercado. A depender de Paquetá, tudo dará certo.

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Paquetá revelou que "abriu as portas" do Flamengo ao companheiro de seleção brasileira na Copa do Mundo. "Obviamente, eu brinquei sim como Luiz (sobre um convite), é um cara que eu admiro muito, um grande atleta e tem capacidade e qualidade. É um grande jogador, que o clube faça o que tem de fazer e se vier será muito bem-vindo", disse, sem esconder o sorriso.

O meia não escondeu sua frustração por se machucar no jogo do Brasil contra o Japão, na Copa - lesão muscular de grua 2. "Foi difícil ficar fora da Copa por uma lesão, não esperava, pois vinha fazendo bons jogos. Mas temos de estar prontos para vivenciar tudo no futebol", admitiu. "Tive o apoio da minha família."

O meia ainda revelou que voltou aos treinos no Flamengo antes de esperado para dar a volta por cima e apagar a frustração da Copa. "Abri mão das minhas pequenas férias, mas não é nenhum sacrifício, é pensando na minha carreira e no Flamengo", disse. A medida foi essencial para que encare os mineiros - não enfrentou o Internacional em Porto Alegre por precaução.

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"Tive dois treinos só antes do jogo do Inter. Fisicamente, não estava apto a jogar nesse sentido, aguentar um jogo forte, por isso a opção técnica de treinar mais para chegar preparado dia 9", destacou.

Sobre o futuro, também revelou que o clube se cobrou após desperdício de pontos em empates com o São Paulo e o Internacional. "Não estamos felizes de ter deixado escapar alguns pontos, apesar de ter sido com grandes equipes. A gente quer trabalhar, quer melhorar, tem conversado sobre isso, procurado cada um fazer um pouco melhor dentro de campo para no jogo recuperar essa confiança, voltar a vencer e seguir buscando a liderança do Brasileiro e classificação na Libertadores."