Paquetá no auge: o retorno que redefine o Mengão para 2026

É oficial. O craque brasileiro já faz parte dos pupilos de Filipe Luís, treinador que renovou recentemente até 2027. Quem ficará até 2028, é Lucas Paquetá, recém chegado do West Ham numa contratação recorde que ronda os 42 milhões de dólares (37 + 5 por objetivos). Há muita expectativa em torno dele o seu ex-mister Nuno Espírito Santo já disse em entrevista que fica "muito triste por o ver sair." No entanto, a verdade é que nem sempre foi opção esta temporada para os ingleses, mas já lá vamos.

As conversações começaram no início do ano e muita tinta correu a sua possível vinda para o Mengão. A verdade é que foi agora, muito recentemente, no dia 28 de janeiro que todo mundo teve conhecimento através de uma publicação no X do Flamengo que dizia "Lucas Paquetá está voltando pra casa. Voltando pro Flamengo" num vídeo onde se pode ver o jogador bastante animado pelo retorno.

Tinham passado apenas 10 minutos e o vídeo já tinha mais de 16 mil visualizações e não admira o motivo. A contratação mais cara do Flamengo tinha sido no ano passado ao contratar Samuel Lino ao Atlético de Madrid por cerca de 22 milhões de dólares. Para ter uma ideia, Paquetá vem agora por um valor que é quase o dobro. É a contratação mais cara não só do Flamengo, mas de todo o Brasil.

Isso acaba por ser importante, mas não nos podemos esquecer que ele já passou pelo Flamengo antes. Ele britlhou no time até 2019, altura em que foi vendido por 38 milhões de dólares ao AC Milan. Se pensar bem, o time "gastou" 4 milhões de dólares para o contratar, já que no passado tinha feito bastante grana com ele. Ainda assim, não deixa de ser uma contratação muito mediática.

Jogador velho ou chega no auge?

Ele chega ao Flamengo com 28 anos, fase em que combina maturidade técnica e vigor físico. Sua passagem pelo futebol europeu o transformou em ativo premium para o Brasileirão e a Libertadores de 2026. Na Premier League, disputou 18 partidas na temporada 2025/26, marcando 4 gols, dois de pênalti, e distribuindo assistências num meio-campo exigente. Com 608 passes certos em 789 tentados (77% de precisão), 16 dribles completos em 42 tentativas e 123 duelos ganhos em 265 (46%), Paquetá demonstra versatilidade para atuar como meia interior ou 10, encaixando perfeitamente no estilo de Filipe Luís, que prioriza transições rápidas e pressão alta.

Apesar da performance sólida, Paquetá não foi opção contra o São Paulo, algo compreensível após a viagem e o período de adaptação, mas já surge como candidato a estrear contra o Internacional no dia 4 de fevereiro, partida em que as odds indicam favoritismo para o Flamengo. Esse dado estatístico é relevante: odds altas e baixas de casas de apostas, como as observadas em novas bets no Brasil, funcionam como um barômetro para medir a expectativa de rendimento da equipe, e a tendência é que a estreia do meia ocorra em grande estilo.

Paquetá também acumulou experiências táticas valiosas na Europa. Nos 110 jogos pelo West Ham, marcou 16 gols, atuou em diferentes posições e enfrentou pressão constante de ligas com ritmo intenso. Entre altos e baixos, o jogador também lidou com repercussões do escândalo de apostas, mas manteve rendimento consistente e apoio de treinadores como Lopetegui, que o considerava parte da “família” do clube. No Flamengo, o histórico reforça sua resiliência e capacidade de lidar com expectativas externas.

Encaixe tático e impacto imediato

Filipe Luís projeta um 4-2-3-1 fluido, com Paquetá como segundo volante ofensivo ou 10 central, liberando Arrascaeta e De la Cruz pelos corredores. Com Pulgar e Allan na base, o meio-campo ganha saída de bola qualificada, presença nas transições e chegada à área, atributos evidenciados pelos 17 chutes com 11 no alvo do jogador na Premier League.

Além disso, o meia amplia repertório em bolas paradas ofensivas e pressão pós-perda, alinhado ao estilo de intensidade do treinador. A estreia no Supercopa contra o Corinthians em 1 de fevereiro pode ser antecipada caso exames e inscrições sejam concluídos, mas tudo indica que ele já poderá brilhar contra o Internacional em 4 de fevereiro.

Impacto financeiro e na hierarquia

Com 42 milhões de dólares (37M fixos + 5M objetivos), Paquetá supera Samuel Lino (22M em 2025) e Vitão/Andrew, consolidando evolução financeira sob Baptista. O contrato de cinco anos, salário estimado de 2 milhões por mês, mostra que o clube apostou alto, mas de forma sustentável.

No vestiário, Paquetá reorganiza a hierarquia: divide protagonismo com Pedro, artilheiro, e Arrascaeta, maestro, enquanto serve de referência para jovens como Lorran. A expectativa por títulos, incluindo Brasileirão e Libertadores, aumenta, mas também eleva a competitividade interna.

Se bem integrado, Paquetá poderá combinar experiência europeia, versatilidade tática e liderança para transformar o meio-campo rubro-negro, tornando o Flamengo referência em qualidade técnica na América do Sul em 2026.