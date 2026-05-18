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Panini tem menor índice de acerto com Brasil em álbum da Copa dos últimos 40 anos

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 18.05.2026, 22:07:00 Editado em 18.05.2026, 22:18:53
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O álbum da Copa do Mundo de 2026 tem cinco jogadores brasileiros que não foram convocados por Carlo Ancelotti para defender a seleção. Ao incluir Bento, Militão, Rodrygo, João Pedro e Estêvão na página, a Panini teve o menor índice de acerto com o Brasil dos últimos 40 anos.

A última vez em que a editora lançou um álbum com tantos nomes que não participaram do Mundial foi em 1986, ano marcado por cortes de última hora sob o comando de Telê Santana. Estão na edição mencionada o lateral-direito Leandro, o zagueiro Mozer, o volante Toninho Cerezo e os atacantes Renato Gaúcho e Eder.

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O caso de Renato e Leandro é o mais conhecido, pois teve grande repercussão. Os dois estavam concentrados com a seleção em Belo Horizonte, antes de partirem para a Europa para amistosos preparatórios para o Mundial. Em um dia de folga, voltaram de uma noitada às 3 horas, contrariando as ordens de retornar até as 23h.

Telê não colocou o atacante na convocação para a Copa, mas manteve o lateral, que ficou abalado pelo corte de Renato e, sentindo-se culpado, decidiu não ir ao México, onde o torneio seria disputado. Os companheiros souberam da decisão de Leandro quando já estavam no Aeroporto do Galeão para embarcar. Zico e Júnior foram à casa do colega e tentaram convencê-lo a viajar, porém sem sucesso.

Indisciplina também foi o motivo do corte de Eder, que deu um soco no lateral peruano Castro durante um amistoso da seleção. Já Mozer e Toninho Cerezo foram cortados por causa de lesões.

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Em 2026, problemas físicos também atrapalharam o índice de acertos da Panini. Estêvão sofreu uma ruptura muscular de grau 4 na parte posterior da coxa direita, Eder Militão teve ruptura no tendão do bíceps femoral da perna esquerda e Rodrygo somou rupturas no ligamento cruzado anterior e no menisco lateral do joelho direito.

Não fossem as lesões, eles dificilmente ficariam de fora da convocação final. A aposta da Panini em Bento e João Pedro também fazia sentido, pois a dupla foi presença constante nas convocações da reta final deste ciclo.

A vaga de terceira goleiro, à qual Bento concorria com Hugo Souza, foi uma das grandes surpresas e acabou nas mãos do experiente Weverton. No caso de João Pedro, não há como dizer que ele perdeu a vaga especificamente para um atleta, mas as convocações de Neymar e Endrick, ambos fora do álbum, definitivamente tirou o espaço do atacante do Chelsea.

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VEJA OS JOGADORES QUE ILUSTRAM O ÁLBUM E NÃO PARTICIPARAM DA COPA NOS ÚLTIMOS 40 ANOS:

1986 (16 jogadores no álbum, 5 não participaram da Copa): Leandro, Mozer, Cerezo, Renato Gaúcho e Eder

1990 (17 jogadores no álbum, todos foram para a Copa)

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1994 (17 jogadores no álbum, 3 não participaram da Copa): Palhinha, Ricardo Gomes e Evair

1998 (16 jogadores no álbum, 4 não participaram Copa): Zé Maria, Mauro Silva, Flávio Conceição e Romário.

2002 (16 jogadores no álbum, 2 não participaram da Copa): Juan e Emerson (chegou a treinar, mas não foi relacionado, pois se lesionou na véspera da estreia).

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2006 (17 jogadores no álbum, 3 não participaram da Copa): Roque Jr., Julio Baptista, Renato.

2010 (17 jogadores no álbum, 3 não participaram da Copa): Ronaldinho, Adriano e André Santos

2014 (17 jogadores no álbum, 1 não participou da Copa): Robinho.

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2018 (18 jogadores no álbum, 2 não participaram da Copa): Daniel Alves e Giuliano.

2022 (18 jogadores no álbum, 1 não participou da Copa): Coutinho

2026 (18 jogadores no álbum, 5 não participaram da Copa): Bento, Militão, Rodrygo, João Pedro e Estêvão

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