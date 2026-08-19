Palmeirenses destacam espírito de luta na LIbertadores: 'Quando não dá na técnica, vai na raça'

O sentimento dos jogadores do Palmeiras ao fim da partida diante do Cerro Porteño, com vitória por 1 a 0 e vaga nas quartas de final da Libertadores era um misto de alívio com satisfação. O herói Gustavo Gomez, Arias e Flaco López foram unânimes em ressaltar o espírito de luta da equipe, que brigou por cada bola e não deixou de lutar até o apito final após dias de desconfiança e críticas.

"Desde que estou aqui, a bola parada sempre ajudou muito, ainda mais em um jogo fechado com esse. John (Arias) bateu muito bem na bola e consegui estar no lugar certo", destacou o paraguaio Gustavo Gómez, autor do gol decisivo, de cabeça, ao Paramount.

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O capitão alviverde fez questão de exaltar a luta palmeirense e pregou humildade, descartando falar em favoritismo ao título. "Vamos jogo a jogo, o objetivo era classificar aqui, mas o Palmeiras tem um elenco muito forte", destacou. "Vamos jogar cada jogo como fizemos hoje e se não dá na técnica tem de ir na raça", frisou.

O artilheiro Falco López, que anotou no empate da ida, no Nubank Parque, foi em linha semelhante. "Sabíamos que seria um compromisso duro e saio feliz pelo esforço da gente, como o Gustavo disse, se não dá na raça, brigamos por cada bola e conseguimos a vitória, que é o mais importante", disse.

O Palmeiras chegou ao jogo sob cobranças por vir de empate em casa com os paraguaios e pela derrota, de virada, diante do Fluminense, por 3 a 2, no Brasileirão. Flaco garantiu, contudo, que a confiança jamais foi abalada.

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"Não perdemos a confiança, são jogos como esse, que tudo custa um pouquinho a mais, que estamos acostumados a lutar em todo momento da temporada. Somos muito competitivos e fico feliz pela nossa entrega. Vai ter jogo que sairemos melhor, outros não, mas não vão faltar entrega, luta por cada bola até o fim, e isso faz que nosso time fique mais forte."

Autor da assistência decisiva, o colombiano Arias era outro orgulhosos da apresentação alviverde. "Uma série muito parelha com o Cerro (Porteño), que tem um belo time. Estou feliz, foi um jogo em que competimos, o time jogou quando preciso e conseguimos o objetivo. O Palmeiras mais uma vez demonstra sua qualidade", afirmou.

O meia se esquivou das cobranças e evitou polemizar. "Para mim, cada um tem sua opinião e eu respeito. É fácil no futebol cada um fazer sua crítica, mas que seja objetiva e para somar. Somos humanos, podemos errar e acertar, e estamos aqui para aprender e crescer. Claro que não estávamos contentes e as pessoas se acostumaram a ver o Palmeiras todo ano brigando por título, somos uma grande equipe e sempre precisamos conquistar alguma coisa."