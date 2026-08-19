Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Palmeirenses destacam espírito de luta na LIbertadores: 'Quando não dá na técnica, vai na raça'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O sentimento dos jogadores do Palmeiras ao fim da partida diante do Cerro Porteño, com vitória por 1 a 0 e vaga nas quartas de final da Libertadores era um misto de alívio com satisfação. O herói Gustavo Gomez, Arias e Flaco López foram unânimes em ressaltar o espírito de luta da equipe, que brigou por cada bola e não deixou de lutar até o apito final após dias de desconfiança e críticas.

"Desde que estou aqui, a bola parada sempre ajudou muito, ainda mais em um jogo fechado com esse. John (Arias) bateu muito bem na bola e consegui estar no lugar certo", destacou o paraguaio Gustavo Gómez, autor do gol decisivo, de cabeça, ao Paramount.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O capitão alviverde fez questão de exaltar a luta palmeirense e pregou humildade, descartando falar em favoritismo ao título. "Vamos jogo a jogo, o objetivo era classificar aqui, mas o Palmeiras tem um elenco muito forte", destacou. "Vamos jogar cada jogo como fizemos hoje e se não dá na técnica tem de ir na raça", frisou.

O artilheiro Falco López, que anotou no empate da ida, no Nubank Parque, foi em linha semelhante. "Sabíamos que seria um compromisso duro e saio feliz pelo esforço da gente, como o Gustavo disse, se não dá na raça, brigamos por cada bola e conseguimos a vitória, que é o mais importante", disse.

O Palmeiras chegou ao jogo sob cobranças por vir de empate em casa com os paraguaios e pela derrota, de virada, diante do Fluminense, por 3 a 2, no Brasileirão. Flaco garantiu, contudo, que a confiança jamais foi abalada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Não perdemos a confiança, são jogos como esse, que tudo custa um pouquinho a mais, que estamos acostumados a lutar em todo momento da temporada. Somos muito competitivos e fico feliz pela nossa entrega. Vai ter jogo que sairemos melhor, outros não, mas não vão faltar entrega, luta por cada bola até o fim, e isso faz que nosso time fique mais forte."

Autor da assistência decisiva, o colombiano Arias era outro orgulhosos da apresentação alviverde. "Uma série muito parelha com o Cerro (Porteño), que tem um belo time. Estou feliz, foi um jogo em que competimos, o time jogou quando preciso e conseguimos o objetivo. O Palmeiras mais uma vez demonstra sua qualidade", afirmou.

O meia se esquivou das cobranças e evitou polemizar. "Para mim, cada um tem sua opinião e eu respeito. É fácil no futebol cada um fazer sua crítica, mas que seja objetiva e para somar. Somos humanos, podemos errar e acertar, e estamos aqui para aprender e crescer. Claro que não estávamos contentes e as pessoas se acostumaram a ver o Palmeiras todo ano brigando por título, somos uma grande equipe e sempre precisamos conquistar alguma coisa."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Arias Copa Libertadores Flao López Futebol Gustavo Gómez Palmeiras vestiário
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV