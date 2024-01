Palmeirense Endrick é único jogador que não atua na Europa em seleção sub-20 da IFFHS

O atacante palmeirense Endrick, de apenas 17 anos, é o único brasileiro a figurar na seleção mundial sub-20 de 2023 da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), divulgada neste domingo e formada por outros 10 jogadores que atuam no futebol europeu.

Endrick fez sua estreia no ano passado no time principal do Palmeiras, pelo qual já acumula 60 jogos e 17 gols. Apesar da pouca idade, o atacante teve papel preponderante na campanha de recuperação do clube no Brasileiro, que culminou com o título.

O atacante fez dois gols e comandou a virada sobre o Botafogo em novembro, no Engenhão. Então líder do campeonato, o Botafogo vencia por 3 a 0 ao final do primeiro tempo. Uma vitória significaria uma vantagem de seis pontos e uma partida a menos do Botafogo na 31ª de 38 rodadas do campeonato.

Negociado pelo Palmeiras com o Real Madrid, Endrick só não se mudou para a Espanha por ainda ter menos de 18 anos. Ele completa a maioridade em 21 de julho, quando já estará trabalhando com Carlo Ancelotti no clube merengue.

Além do bom desempenho no Palmeiras, Endrick também já atuou pela seleção brasileira principal, sob direção de Fernando Diniz, substituído neste domingo por Dorival Júnior. Ele é o quarto mais jovem da história a defender a esquadra nacional, atrás de Pelé, Edu e Coutinho.

CONFIRA A SELEÇÃO SUB-20 DE 2023 DA IFFHS:

Sebastiano Desplanches, 20 anos, italiano (Palermo)

Levi Colwill, 20, inglês (Chelsea)

Antonio Silva, 20, português (Benfica)

Alejandro Balde, 20, espanhol (Barcelona)

Gavi, 19, espanhol (Barcelona)

Jude Bellingham, 20, inglês (Real Madrid)

Warren Zaire Emery, 17, francês (Paris Saint-Germain)

Jamal Musiala, 20, alemão (Bayern de Munique)

Endrick, 17, brasileiro (Palmeiras)

Rasmus Hojlund, 20, dinamarquês (Manchester United)

Alejandro Garnacho, 19, argentino (Manchester United)