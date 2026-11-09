Palmeiras x Grêmio: Renato Gaúcho tem dois vices em finais contra Abel Ferreira

A decisão da Copa do Brasil coloca frente à frente dois dos treinadores mais importantes do futebol brasileiro. Em Palmeiras x Grêmio, que decidem o troféu no próximo dia 6, em Brasília, Renato Gaúcho vai lutar contra um retrospecto negativo de derrotas nas duas finais disputadas contra Abel Ferreira.

O treinador português do Palmeiras levou a melhor na final da Copa do Brasil de 2020, que terminou com título dos paulistas sobre justamente o Grêmio, e na Conmebol Libertadores de 2021, quando o Flamengo perdeu a partida decisiva em Montevidéu.

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Na Copa do Brasil, o Palmeiras superou o Grêmio em dois jogos ao vencer na ida, em Porto Alegre, por 1 a 0, e na volta, no Nubank Parque, por 2 a 0.

Já a final da Libertadores ocorreu em jogo único, mesmo cenário que os dois treinadores vão encarar neste ano. No Uruguai, Abel Ferreira contou com gol de Deyverson na prorrogação para guiar o Palmeiras ao título: vitória por 2 a 1, no Estádio Centenário.

Ao se ampliar o retrospecto para partidas além de finais, Abel Ferreira possui vantagem confortável sobre Renato Gaúcho.

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Em dez jogos são seis vitórias e dois empates para o comandante palmeirense, enquanto o atual treinador gremista venceu apenas duas vezes.

O Palmeiras busca no dia 6 o pentacampeonato da Copa do Brasil. O Grêmio, por outro lado, tentará o hexacampeonato para se igualar ao Cruzeiro como equipe mais vitoriosa na competição.

CONFIRA O RETROSPECTO ENTRE ABEL FERREIRA X RENATO GAÚCHO:

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- 15/01/2021: Palmeiras 1 x 1 Grêmio (Brasileirão 2020)

- 28/02/2021: Grêmio 0 x 1 Palmeiras (final da Copa do Brasil 2020)

- 07/03/2021: Palmeiras 2 x 0 Grêmio (final da Copa do Brasil 2020)

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- 12/09/2021: Palmeiras 1 x 3 Flamengo (Brasileirão 2021)

- 27/11/2021: Palmeiras 2 x 1 Flamengo (final da Libertadores 2021)

- 10/05/2023: Palmeiras 4 x 1 Grêmio (Brasileirão 2023)

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- 21/09/2023: Grêmio 1 x 0 Palmeiras (Brasileirão 2023)

- 04/07/2024: Grêmio 2 x 2 Palmeiras (Brasileirão 2024)

- 08/11/2024: Palmeiras 1 x 0 Grêmio (Brasileirão 2024)

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- 23/07/2025: Fluminense 1 x 2 Palmeiras (Brasileirão 2025)