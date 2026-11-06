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Palmeiras x Estudiantes: qual custo e como comprar entradas e pacotes na final da Libertadores

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A venda de ingressos destinados aos torcedores de Palmeiras e Estudiantes para a final da Libertadores começa nesta sexta-feira, 6, às 10h (de Brasília). A decisão está marcada para o dia 28, em Montevidéu, no Uruguai.

Nesta etapa, serão comercializados bilhetes da categoria 3 para para os setores exclusivos das torcidas dos dois times. Os setores estão localizados atrás dos gols do estádio Centenário.

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Os bilhetes custam US$ 95 (cerca de R$ 520 na cotação atual). No caso do Palmeiras, os sócios Avanti terão prioridade na compra dos ingressos.

As entradas podem ser adquiridas por meio do site libertadores.eleventickets.com, de acordo com o rating do programa, assim como acontece durante as pré-vendas para os jogos do clube como mandante.

A primeira pré-venda aos palmeirense abre às 10h desta sexta. Depois, há mais cinco pré-vendas. A última será às 16h de sábado, 7.

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A carga total destinada aos torcedores palmeirenses é de 12 mil bilhetes, montante equivalente ao reservado para os torcedores do clube argentino.

A Conmebol abriu a venda para o público geral na última segunda-feira e já vendeu 21 mil ingressos que dão acesso ao setor leste do estádio, onde haverá torcedores de ambas as equipes. As entradas em questão foram vendidas a US$ 250 (cerca de R$ 1,3 mil). Em 20 minutos, os ingressos já estavam esgotados na plataforma da entidade máxima do futebol sul-americano.

A torcida do Palmeiras ficará no setor Norte, Tribuna Colombes, enquanto a do Estudiantes no setor Sul, Tribuna Amsterdam. A expectativa é de uma carga de 45 mil entradas. Estão definidos também valores de áreas de hospitalidade, entre US$ 400 (R$ 2,1 mil) a US$ 1,5 mil (R$ 8 mil).

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OS VALORES DOS INGRESSOS PARA A FINAL DA LIBERTADORES:

Categoria 1 (geral): US$ 340 (R$ 1,8 mil)

Categoria 2 (geral): US$ 250 (R$ 1,3 mil)

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Categoria 3 (torcedores dos finalistas): US$ 95 (R$ 506).

PASSO A PASSO PARA O TORCEDOR PALMEIRENSE COMPRAR INGRESSO

- Acesse o site libertadores.eleventickets.com;

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- Selecione a opção "Cadastro/Login Sócio Avanti";

- Preencha os dados pessoais solicitados para cadastro no site libertadores.eleventickets.com;

- Após o cadastro, o sistema mostrará o setor disponível para compra;

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- Cada torcedor pode adquirir somente um ingresso por CPF, com exceção dos sócios titulares que possuem dependentes menores*;

- O pagamento deve ser efetuado via cartão de crédito ou PIX.

PATROCINADOR VAI BANCAR 50 ÔNIBUS COM TORCEDORES

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João Adibe Marques, dono da farmacêutica Cimed e patrocinador do Palmeiras, prometeu bancar 50 ônibus de uma caravana organizada pela maior torcida organizada ligada ao clube, a Mancha Alviverde.

Não foram divulgados valores nem as condições para a compra. Segundo os líderes da organizada, os interessados devem se inscrever por meio do aplicativo da torcida.

Adibe, que é palmeirense e patrocina a equipe desde 2025, convocou outros empresários para participar da iniciativa. Há uma parceria com uma drogaria em que os torcedores que gastarem R$ 200 em produtos da Cimed vão concorrer a um bilhete premiado.

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IDA E VOLTA NO MESMO DIA

A agência 4 Lines oferece ao torcedor a opção de viajar com campeões da Libertadores pela Palmeiras, casos do ex-goleiro Sérgio e do ex-volante Galeano, que fizeram parte da primeira conquista do torneio 1999, além do ex-volante Wendel, que defendeu o Palmeiras entre 2003 e 2014.

O projeto, chamado de "Montevidéu Verde", inclui voo fretado da Latam, com saída do Aeroporto de Guarulhos e ida e volta no mesmo dia, além de traslados para os torcedores, guias palmeirenses e seguro-viagem. O pacote é vendido por R$ 11.912.

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