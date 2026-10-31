Palmeiras x Estudiantes: Conmebol define horário da final da Libertadores; veja detalhes

A Conmebol confirmou neste sábado (31) o horário da final da Libertadores de 2026, entre Palmeiras e Estudiantes. A partida será disputada no dia 28 de novembro, às 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

O Palmeiras disputará a decisão pelo segundo ano consecutivo, depois de terminar a edição de 2025 com o vice-campeonato. Tricampeão da Libertadores, com títulos em 1999, 2020 e 2021, o clube paulista tenta conquistar a quarta taça de sua história.

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Do outro lado, o Estudiantes busca o quinto título continental. A equipe argentina, campeã em 1968, 1969, 1970 e 2009, não chegava a uma final desde a conquista sobre o Cruzeiro, há 17 anos.

Os dois finalistas garantiram a classificação nos pênaltis. O Palmeiras eliminou o Fluminense na semifinal, enquanto o Estudiantes deixou o Flamengo, atual campeão da competição, pelo caminho.

PALMEIRAS VOLTA AO ESTÁDIO ONDE CONQUISTOU A LIBERTADORES DE 2021

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O Estádio Centenário receberá uma final de Libertadores em jogo único pela segunda vez. A primeira foi justamente em 2021, quando o Palmeiras venceu o Flamengo por 2 a 1, na prorrogação, e conquistou seu terceiro título continental.

Na ocasião, Raphael Veiga abriu o placar para o time paulista, Gabriel Barbosa empatou para os cariocas e Deyverson marcou o gol da vitória no tempo extra. Mais de 55 mil torcedores acompanharam a decisão em Montevidéu.

A capital uruguaia também tem importância histórica para a Libertadores. Foi na cidade que aconteceu a primeira partida da competição, em 1960, além do primeiro jogo de uma final do torneio.

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Veja data, horário e local da final da Libertadores 2026

Palmeiras x Estudiantes

Data: sábado, 28 de novembro

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Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai