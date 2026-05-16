Palmeiras x Cruzeiro: Veja o horário e onde assistir o duelo

Após avançar às oitavas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras volta a focar no Campeonato Brasileiro neste sábado (16). Líder da competição, o Verdão recebe o Cruzeiro, às 21h (de Brasília), na Arena Barueri, em duelo válido pela 16ª rodada da Série A.

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A equipe comandada por Abel Ferreira tenta encerrar uma sequência de dois jogos sem vitória no Brasileirão e evitar a aproximação do Flamengo na disputa pela liderança. O Palmeiras soma 34 pontos, quatro a mais que o clube carioca, que ainda tem uma partida a menos.

Do outro lado, o Cruzeiro chega embalado após vencer o Bahia fora de casa na rodada passada. O resultado levou a Raposa à 11ª colocação, com 19 pontos, aproximando a equipe da parte de cima da tabela.



