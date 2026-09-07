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Palmeiras vive era mais vitoriosa, mas não depende apenas de Abel Ferreira; veja números

Escrito por Leonardo Catto (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Abel Ferreira irritou o torcedor do Palmeiras, e não apenas por perder a liderança do Campeonato Brasileiro. Após o empate com o Botafogo, que garantiu o Flamengo na ponta, o treinador fez, mais uma vez, menção aos títulos conquistados por ele no clube.

Desde 2015, o Palmeiras soma 15 títulos, dos quais 11 foram com Abel no comando. A média por temporada no período é de 1,36. Considerando apenas as conquistas do português e o período em que ele treina a equipe, são 11 em seis temporadas, uma média de 1,83.

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A fala de Abel Ferreira, porém, é ainda mais restritiva, mencionando "os últimos quatro ou cinco anos". "Ao nosso torcedor, o que lhes digo é: estejam juntos, aproveitem e desfrutem, que nunca em um espaço de tempo tão curto o Palmeiras festejou tanto como nos últimos quatro a cinco anos", disse.

Neste caso, ao considerar apenas as cinco temporadas de 2021 a 2025, são oito títulos, o que representa uma média de 1,6.

Esse dado não tem grande vantagem em relação a outras eras vitoriosas do Palmeiras. A Era Parmalat, entre 1992 e 2000, soma 11 títulos em nove temporadas (média de 1,22). Foi o período em que o patrocínio da empresa italiana ajudou a recolocar o Palmeiras como uma das potências do Brasil e conquistar sua primeira Libertadores, em 1999.

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Índice semelhante é verificado na Segunda Academia, quando o Palmeiras foi bicampeão brasileiro. Entre 1972 e 1976, os palmeirenses conquistaram seis títulos. A média por temporada foi de 1,2.

A Primeira Academia, um dos poucos times a rivalizar com o Santos de Pelé, tem o pior índice. De 1959 a 1969, o Palmeiras conquistou oito títulos (média anual de 0,72). Para este cálculo, são consideradas apenas competições oficiais.

Ainda que em números Abel Ferreira tenha razão, a fala desencadeou revolta de torcedores. Felipe Melo, que foi treinado pelo técnico no Palmeiras, rebateu a ideia do treinador.

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"O Palmeiras luta por títulos há 10 anos, não foi só quando você chegou, não. O Palmeiras luta por títulos bem antes de você chegar. E ganha. Você faz parte da história, é um dos maiores, mas o Palmeiras é muito maior que você", disse em participação como comentarista no SporTV.

Palmeiras e Flamengo têm, cada um, 12 jogos restantes no Brasileirão, incluindo confrontos contra quatro times do G-6. O Flamengo também disputa a Libertadores, enquanto o Palmeiras, além da competição continental, briga pela Copa do Brasil.

Os flamenguistas assumiram a ponta com a vitória sobre o Remo, combinada com o empate alviverde. O confronto direto entre os dois na 36ª rodada pode ser decisivo para o título, com o Palmeiras jogando em casa e buscando superar a vantagem do Flamengo, que, por enquanto, é de apenas um ponto.

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