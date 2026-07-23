Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Palmeiras vive 'Dia D' por Danilo e aguarda definição do Botafogo para fechar contratação

Escrito por Rodrigo Sampaio (via Agência Estado)
Publicado em 23.07.2026, 10:50:00 Editado em 23.07.2026, 10:58:53
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Palmeiras vive "Dia D" pela contratação de Danilo, meio-campista do Botafogo. O jogador de 25 anos tem 12 jogos pelo time carioca no Brasileirão e está relacionado para a partida desta quinta-feira contra o Vitória, no Rio. Caso o jogador entre em campo, ele não poderá defender mais nenhum outro time na competição e a transação fica inviabilizada.

As diretorias de Palmeiras e Botafogo mantêm conversas pela transferência de Danilo desde antes da Copa do Mundo. Às vésperas do torneio, o volante chegou a ser afastado do elenco após seus representantes pedirem ao clube carioca que ele não fosse mais escalado, evitando qualquer risco de inviabilizar um retorno à equipe paulista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A negociação ganhou força em meio à crise financeira e institucional do Botafogo. Danilo manifestou internamente o desejo de ser negociado, enquanto o clube estipulou um valor mínimo de 30 milhões de euros (R$ 173 milhões).

Ao longo da Copa, o Palmeiras manteve conversas tanto com o estafe de Danilo quanto com a diretoria do Botafogo. Nos últimos dias, o clube paulista elevou consideravelmente a proposta financeira pelo meia, mas o time carioca segue reticente em negociá-lo com outro rival do futebol brasileiro.

Embora tenha obtido um alívio com a aprovação da recuperação judicial, que encerrou seis punições de transfer ban da Fifa, e avançado na venda da SAF para a empresa norte-americana GDA Luma, a diretoria ainda considera a venda do jogador importante para reforçar o fluxo de caixa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Botafogo aguarda propostas do futebol europeu por Danilo. Newcastle, da Inglaterra, e Zenit, da Rússia, sondaram o jogador, que prioriza um retorno à Europa, mas não tem interesse de jogar no futebol russo. O meia recebeu dez dias de férias após a Copa e já retornou aos treinos do time carioca na segunda-feira, 20, e se colocou à disposição da comissão técnica para ajudar o time nos promissos compromissos.

João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, comentou sobre a possibilidade da contratação do jogador após a vitória sobre o Coritiba. Ele tratou Danilo como uma "suposição" e evitou fazer projeções. "O conhecemos muito bem e queremos os melhores jogadores possíveis para nos ajudar. Mas, hoje, os melhores jogadores possíveis são os nossos."

O Botafogo encara o Vitória nesta quinta-feira, às 19h30, em partida atrasada da quarta rodada do Brasileirão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Danilo Dia D Futebol Palmeiras
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV