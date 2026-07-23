Palmeiras vive 'Dia D' por Danilo e aguarda definição do Botafogo para fechar contratação

O Palmeiras vive "Dia D" pela contratação de Danilo, meio-campista do Botafogo. O jogador de 25 anos tem 12 jogos pelo time carioca no Brasileirão e está relacionado para a partida desta quinta-feira contra o Vitória, no Rio. Caso o jogador entre em campo, ele não poderá defender mais nenhum outro time na competição e a transação fica inviabilizada.

As diretorias de Palmeiras e Botafogo mantêm conversas pela transferência de Danilo desde antes da Copa do Mundo. Às vésperas do torneio, o volante chegou a ser afastado do elenco após seus representantes pedirem ao clube carioca que ele não fosse mais escalado, evitando qualquer risco de inviabilizar um retorno à equipe paulista.

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A negociação ganhou força em meio à crise financeira e institucional do Botafogo. Danilo manifestou internamente o desejo de ser negociado, enquanto o clube estipulou um valor mínimo de 30 milhões de euros (R$ 173 milhões).

Ao longo da Copa, o Palmeiras manteve conversas tanto com o estafe de Danilo quanto com a diretoria do Botafogo. Nos últimos dias, o clube paulista elevou consideravelmente a proposta financeira pelo meia, mas o time carioca segue reticente em negociá-lo com outro rival do futebol brasileiro.

Embora tenha obtido um alívio com a aprovação da recuperação judicial, que encerrou seis punições de transfer ban da Fifa, e avançado na venda da SAF para a empresa norte-americana GDA Luma, a diretoria ainda considera a venda do jogador importante para reforçar o fluxo de caixa.

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O Botafogo aguarda propostas do futebol europeu por Danilo. Newcastle, da Inglaterra, e Zenit, da Rússia, sondaram o jogador, que prioriza um retorno à Europa, mas não tem interesse de jogar no futebol russo. O meia recebeu dez dias de férias após a Copa e já retornou aos treinos do time carioca na segunda-feira, 20, e se colocou à disposição da comissão técnica para ajudar o time nos promissos compromissos.

João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, comentou sobre a possibilidade da contratação do jogador após a vitória sobre o Coritiba. Ele tratou Danilo como uma "suposição" e evitou fazer projeções. "O conhecemos muito bem e queremos os melhores jogadores possíveis para nos ajudar. Mas, hoje, os melhores jogadores possíveis são os nossos."

O Botafogo encara o Vitória nesta quinta-feira, às 19h30, em partida atrasada da quarta rodada do Brasileirão.