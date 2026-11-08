Palmeiras visita o Vasco com vantagem na Copa do Brasil em busca da terceira final no ano

Times cujas torcidas são aliadas e os dirigentes, amigos, Palmeiras e Vasco decidem neste domingo, a partir das 17 horas, em São Januário, no Rio, quem será o primeiro finalista da Copa do Brasil.

Como ganhou por 1 a 0 o jogo de ida, há uma semana, em casa, o Palmeiras pode jogar no Rio pelo empate para avançar à sua sexta final de Copa do Brasil, torneio em que busca o penta - foi campeão em 1998, 2012, 2015 e 2020.

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Campeão em 2011 e vice em 2006 e no ano passado, o Vasco deseja disputar a final da competição pela quarta vez. Para isso, tem de vencer por dois gols de margem. Ou por um para que a disputa seja definida nos pênaltis.

Palmeiras e Vasco se enfrentam pela primeira vez na história da Copa do Brasil. No geral das competições, este é o nono mata-mata entre os rivais - cada um venceu quatro.

Para o Palmeiras, é a chance de garantir vaga na terceira final do ano. Já ganhou o Paulistão e disputará no dia 28 deste mês a decisão da Libertadores, em Montevidéu, no Uruguai. Vice-líder do Brasileirão, a equipe paulista também rivaliza com o Flamengo, rodada a rodada, pelo título brasileiro.

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Estamos na reta final e em todas as competições", constatou o técnico Abel Ferreira. "Vai ser um jogo sofrido. O Vasco tem um belo treinador, é competitivo, se reforçou. Será um jogo difícil".

Seu pensamento neste ano foi usar força máxima sempre que possível, mesmo em meio a uma sequência extenuante. No entanto, no último duelo com o Remo, goleado por 6 a 1, o treinador preservou alguns jogadores, pensando no compromisso decisivo deste domingo.

Foram os casos de Giay e Piquerez, que não saíram no banco. Já Barboza, Gustavo Gómez, Lucas Evangelista e Flaco López jogaram 45 minutos.

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Abel deve repetir no Rio a escalação que usou no Nubank Parque diante do rival carioca. Ou seja, Maurício entre os titulares, e Andreas Pereira e Vitor Roque no banco.

Não há novos desfalques para Abel. As baixas são Paulinho, machucado, e Jefté, suspenso preventivamente por ter sido flagrado no doping. Abel pode ter Ramón Sosa de volta. O paraguaio está na fase final de recuperação de uma lesão muscular.

Para o Vasco, a Copa do Brasil representa a oportunidade de encerrar um jejum de uma década sem conquistar um troféu. O último foi o Carioca de 2016. E a última taça conquistada de um torneio nacional foi justamente a Copa do Brasil, em 2011.

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"Temos noção que São Januário, com a nossa torcida, pode ser uma grande força para tentar essa virada. Respeitamos o adversário, de peso, muito habituado e vai ser difícil. No futebol há algo que acredito muito: não existe impossível. Temos que acreditar em nós e no que podemos fazer", afirmou o técnico Pedro Emanuel.

O treinador português acredita que o desfecho desta eliminatória será diferente da semifinal da Sul-Americana contra o Boca Juniors, que eliminou o Vasco com vitória no Maracanã.

"Pelo que tenho visto do Palmeiras, é mais forte fora de casa do que em casa, no sentido de preparação estratégica nas eliminatórias. Estamos mais do que avisados e temos o alerta do que passou com o Boca".

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Pedro Emanuel não terá o zagueiro Saldivia, expulso na primeira partida após levar dois cartões amarelos, motivo de revolta da comissão técnica e do presidente Pedrinho. Eles também se queixaram, com mais intensidade, de um pênalti não marcado no lance em que a bola bateu no braço do zagueiro palmeirense Barboza dentro da área.

O técnico vascaíno, por outro lado, tem à disposição o atacante colombiano Andrés Gómez. A tendência é de que ele seja titular na vaga de Adson.

FICHA TÉCNICA

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VASCO X PALMEIRAS

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Gabriel Pereira, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Andrés Gómez, Colidio e Bruno Duarte. Técnico: Pedro Emanuel.

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Murilo, Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Piquerez; Arias, Maurício e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

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ÁRBITRO: Braulio da Silva Machado (SC).

DATA: 08/11 (Domingo)

HORÁRIO: 17 horas.

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LOCAL: São Januário, no Rio.