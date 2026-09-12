Palmeiras vence reservas do São Paulo e torce pelo Corinthians para manter a liderança

O Palmeiras retomou a liderança do Campeonato Brasileiro de forma provisória, ao vencer o São Paulo por 2 a 0 na noite deste sábado no Nubank Parque. Para manter a ponta, vale a torcida palmeirense ao Corinthians. O time alvinegro enfrenta o Flamengo no domingo e pode ajudar o rival.

A 'ajuda' do São Paulo veio no Choque-Rei. Dorival Júnior escalou um time totalmente reserva, priorizando o duelo com o Boca Juniors pela Sul-Americana. O Palmeiras até encontrou um adversário competitivo e reativo. Entretanto, a expulsão de Osorio, no fim do primeiro tempo, foi essencial para que os palmeirenses construíssem o placar favorável ao natural.

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A vitória tranquila no clássico deixou o Palmeiras com 56 pontos. Os flamenguistas têm 54 e só voltam à ponta da tabela com um triunfo sobre os corintianos. O São Paulo ficou em 10º, com 33 pontos. 10 também é o número de jogos que os tricolores não vencem o clássico com os palmeirenses.

O São Paulo foi ao Nubank Parque para se defender. Sem a bola, a equipe aparecia com uma linha de cinco à frente de Carlos Coronel, seguida por outra com quatro jogadores. O Palmeiras dominava a posse, enquanto os tricolores abusavam de faltas. Com 10 minutos, já eram sete marcadas por Rafael Klein, contra nenhuma dos palmeirenses.

Os mandantes priorizaram trocar passes na tentativa de furar a retranca são-paulina. Diante do adversário adiantado, o São Paulo tinha espaço para buscar contra-ataques, mas falhava por falta de opções na frente e pela rápida recomposição defensiva do Palmeiras.

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Os tricolores conseguiam competir, abrindo mão da posse. Flaco López chegou a cabecear com perigo, mas a primeira chance clara foi dos são-paulinos, já aos 37 minutos. Carlos Miguel espalmou chute de Cauly, e Pablo Maia pegou o rebote, mas chutou para fora.

Logo depois, o São Paulo se complicou. Osorio fez dura falta em Piquerez. Klein primeiro deu amarelo, mas revisou o lance no VAR e expulsou o zagueiro diretamente. O lateral palmeirense quase foi substituído, mas preferiu continuar em campo.

A reorganização do São Paulo passou por abdicar ao ataque e tentar manter as linhas defensivas. O time ainda buscava entender a nova configuração, quando o Palmeiras aproveitou, aos 46 minutos.

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Com os zagueiros ainda na área após cobrança de escanteio, Giay cruzou. Gustavo Gómez, na segunda trave, devolveu a bola ao meio da área, onde Murilo aparecia sozinho para marcar de pé esquerdo.

Dorival voltou do intervalo com Arboleda no lugar de Cauly. O primeiro passo para o São Paulo era não sofrer mais gols. Já o Palmeiras poderia administrar a partida com tranquilidade, contra um time reserva e com um jogador a menos.

Não era preciso grande esforço. Os são-paulinos erraram a saída aos cinco minutos, e a bola sobrou para Lucas Evangelista, que buscou Flaco já dentro da área. O argentino entregou no fundo para Khellven, que cruzou. Da mesma forma que Murilo no primeiro tempo, Vitor Roque só encostou na bola para marcar. O camisa 9 quebrou um jejum de cinco jogos sem gols.

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Quando o São Paulo ensaiou um ataque, o time conseguiu, de pé em pé, chegar na área palmeirense. Wendell, de frente, finalizou para grande defesa de Carlos Miguel. O Palmeiras diminuiu a rotação. O São Paulo buscou subir mais, mas sem proveito.

O jogo ficou mais morno, com exceção de Felipe Anderson, que saiu do banco para tentar novas chances. Diante do gol, porém, houve ineficácia. Flaco e Vitor Roque somaram oportunidades perdidas. Não que os gols perdidos tenham feito falta.

Na terça-feira, às 21h30, o São Paulo recebe o Boca Juniors, precisando de uma vitória mínima para avançar à semifinal da Copa Sul-Americana. Já o Palmeiras visita a LDU, na quarta-feira, às 19h, podendo até empatar para chegar à semifinal da Libertadores.

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FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 0 SÃO PAULO

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Murilo; Giay (Khellven), Lucas Evangelista (Luis Pacheco), Andreas Pereira, Jhon Arias (Felipe Anderson) e Piquerez (Arthur); Flaco López (Larson) e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

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SÃO PAULO - Carlos Coronel; Newton, Rafael Tolói, Osorio e Wendell (Iago); Pablo Maia, Djhordney (Danielzinho) e Cauly (Arboleda); Victor Sá, André Silva (Artur) e Ferreirinha (Tetê). Técnico: Dorival Júnior.

GOLS - Murilo, aos 46 minutos do 1º tempo; Vitor Roque, aos 5 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS - Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Larson; Pablo Maia.

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CARTÃO VERMELHO - Osorio.

ÁRBITRO - Rafael Klein (RS).

PÚBLICO - 29.866 presentes.

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RENDA - R$ 3.034.285,16.

LOCAL - Nubank Parque, em São Paulo (SP).