O Palmeiras conquistou o tetracampeonato da Copa Libertadores da América neste sábado (28) ao vencer o Estudiantes por 1 a 0, em jogo único disputado no Estádio Centenário, em Montevidéu. O gol do título foi marcado pelo meio-campista Ramón Sosa no início do segundo tempo, garantindo o retorno do clube paulista ao topo do continente após cinco anos.

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Em sua oitava final na história do torneio, o Verdão somou a taça de 2026 às conquistas de 1999, 2020 e 2021. O triunfo também ampliou a marca do técnico Abel Ferreira, que chegou ao 12º título no comando da equipe alviverde.

A decisão começou marcada pela disputa física e por poucas oportunidades claras. A grande chance da primeira etapa foi do Palmeiras, aos 44 minutos, quando Lucas Evangelista invadiu a área, deixou o zagueiro adversário no chão e acertou a trave. Na sequência do lance, Sosa tentou o chute, a bola voltou para Evangelista e o goleiro Muslera ficou com a posse.

O placar foi aberto logo aos seis minutos do segundo tempo. Marlon Freitas encontrou Arthur pela esquerda, e o lateral dominou antes de cruzar para a área, onde Ramón Sosa apareceu para balançar as redes. Atrás no marcador, o Estudiantes buscou a reação aos dez minutos, quando Cetré entrou em campo e, em seu primeiro lance, cruzou para Carrillo tentar uma bicicleta, parada por uma grande defesa de Carlos Miguel. Os argentinos mantiveram a pressão ofensiva e voltaram a levar perigo em cabeçada de Cetré na segunda trave, mas o goleiro palmeirense brilhou novamente para segurar o resultado.

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Com o título do Palmeiras, o Brasil assumiu a liderança isolada no ranking de campeões da Libertadores por país, chegando a 26 troféus. Após décadas de vantagem da Argentina, os clubes brasileiros reverteram o cenário desde 2019 com a sequência de conquistas de Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense. Os argentinos não levantam a taça desde 2018, quando o River Plate derrotou o Boca Juniors; o Brasil havia igualado a marca em 2025 e passou à frente nesta temporada.

O confronto em Montevidéu também reeditou a final histórica de 1968, quase seis décadas depois. Naquela edição, o título foi decidido em três partidas: o Estudiantes venceu a ida em La Plata por 2 a 1, o Palmeiras ganhou a volta no Pacaembu por 3 a 1 e os argentinos levaram a melhor no desempate por 2 a 0, no mesmo Estádio Centenário, faturando sua primeira Libertadores. Em 2026, no mesmo palco, foi a vez de o clube brasileiro sair vencedor.

As informações são da CNN.