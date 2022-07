Palmeiras vence América-MG com golaço e amplia vantagem na ponta do Brasileirão

Ricardo Magatti (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Com um bonito gol perto do ângulo, Gustavo Scarpa decidiu para o Palmeiras contra o América-MG em Belo Horizonte. O gol do meio-campista assegurou o triunfo por 1 a 0 que fez o time alviverde abrisse uma vantagem um pouco maior na liderança, conquistasse o título simbólico do primeiro turno do Brasileirão e se mantivesse como o único dos 20 clubes invicto na condição de visitante.

continua após publicidade .

São 36 pontos para o Palmeiras, que lidera com quatro de vantagem para o Corinthians, novo vice-líder, beneficiado pelo empate do Atlético-MG com o Cuiabá. O time de Abel Ferreira não fez a melhor de suas apresentações, mas mostrou consistência e foi superior ao rival mineiro, primeiro dentro da zona de rebaixamento. Merentiel e López estrearam. O uruguaio pouco fez, enquanto o argentino mostrou, com menos tempo, que tem bola para ser titular. No fim, quase marcou de letra.

Decisões erradas, sobretudo no momento das conclusões, impediram que o placar se alterasse no primeiro tempo da partida em Belo Horizonte. Houve fases de bom futebol e muitas finalizações, mas os atacantes das duas equipes não estavam com o pé calibrado, tanto que os goleiros pouco trabalharam.

continua após publicidade .

A única defesa na etapa inicial foi Matheus Cavichioli que fez. O goleiro salvou o América em arremate de Dudu que desviou no meio do caminho. Não foi a única chegada do Palmeiras, mas foi a mais perigosa. Raphael Veiga tentou em chute da intermediária que passou perto do gol e Merentiel, estreante da noite, quase alcançou dois cruzamentos. O uruguaio teve atuação apagada e vai precisar mostrar mais para conquistar a torcida palmeirense.

O América respondeu com chutes de longe de Danilo Avelar e Pedrinho em que Weverton não precisou trabalhar. No segundo tempo, Scarpa e López, o outro gringo recém-contratado, entraram. O Palmeiras melhorou sua produção ofensiva e passou a ocupar por mais tempo o campo de ataque.

O atacante argentino precisou de dois minutos para mostrar mais serviço do que o uruguaio. Participativo, ele deu trabalho à defesa adversária. Mas quem marcou foi Gustavo Scarpa. O meio-campista, em grande fase, acertou belo chute perto do ângulo do bico da grande área. Golaço que deixou o time paulista à vontade, como costumar ficar quando joga fora de casa, visto que é o único invicto do torneio atuando na condição de visitante.

continua após publicidade .

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0 X 1 PALMEIRAS

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Iago Maidana, Conti, Eder e Danilo Avelar (Cáceres); Juninho, Matheusinho (Gustavinho) e Pedrinho (Felipe Azevedo); Everaldo (Índio Ramírez) e Henrique (Carlos Alberto). Técnico: Vagner Mancini.

continua após publicidade .

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Luan e Vanderlan; Zé Rafael, Danilo (Gabriel Menino), Raphael Veiga (Scarpa); Wesley (Breno Lopes), Dudu (Mayke) e Merentiel (López). Técnico: Abel Ferreira.

GOL - Gustavo Scarpa, aos 20 do segundo tempo.

continua após publicidade .

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado.

CARTÕES AMARELOS - Wesley, Danilo, Iago Maidana, Matheusinho, Cáceres, Patrick, Pedrinho, López.

PÚBLICO E RENDA - não disponíveis.

LOCAL - Estádio Independência.