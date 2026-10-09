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Palmeiras vê chance de título saltar após vencer o Bahia e aumenta pressão sobre o Flamengo

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Palmeiras encurtou a distância para o Flamengo na classificação e nas projeções para o título do Campeonato Brasileiro. Após vencer o Bahia por 1 a 0 nesta quinta-feira, o time paulista viu sua probabilidade de conquistar a competição subir de 21,6% para 34,7%, segundo os números atribuídos ao Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O avanço ocorre em uma rodada na qual o líder empatou com o Santos e perdeu parte da vantagem na disputa pela taça.

A mudança representa um aumento de 13,1 pontos percentuais para a equipe de Abel Ferreira. No sentido contrário, a chance de título do Flamengo recuou de 76,4% para 63,8%, uma redução de 12,6 pontos percentuais. Os cariocas continuam favoritos no levantamento, mas a diferença entre os dois principais candidatos diminuiu: antes da rodada, era de 54,8 pontos percentuais; agora, é de 29,1.

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Dentro de campo, o Palmeiras chegou aos 60 pontos com o gol de Flaco López diante do Bahia, no Nubank Parque. O Flamengo soma 61 após o empate por 2 a 2 na Vila Belmiro. A distância de três pontos no início da rodada caiu para apenas um, com ambos os clubes tendo disputado 29 partidas. Restam nove jogos e 27 pontos em disputa para cada equipe.

O resultado do Santos teve peso direto nessa aproximação. O Flamengo abriu dois gols de vantagem, mas sofreu o empate com dois pênaltis convertidos por Neymar no segundo tempo. O Palmeiras, por sua vez, aproveitou a oportunidade para retomar as vitórias depois do empate sem gols com o Grêmio na rodada anterior. A combinação dos resultados recolocou a liderança ao alcance do time paulista já no próximo compromisso.

A 30ª rodada acrescenta a rivalidade local à disputa pelo primeiro lugar. No domingo, às 17h30, o Palmeiras recebe o Corinthians no Nubank Parque, enquanto o Flamengo enfrenta o Fluminense no Maracanã. Uma vitória alviverde, acompanhada de empate ou derrota dos cariocas, será suficiente para mudar o líder do campeonato. Se os dois vencerem, a vantagem rubro-negra permanece em um ponto.

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Embora concentrem a disputa, Palmeiras e Flamengo ainda dividem as possibilidades matemáticas com outros clubes. O levantamento atualizado coloca o Fluminense com 0,86% de chance de título, seguido por Athletico-PR, com 0,48%, e Cruzeiro, com 0,19%. Somadas, as probabilidades dos dois primeiros chegam a 98,5%, dimensão do espaço reduzido para uma reação dos demais concorrentes nesta reta final.

O calendário também exige que os candidatos administrem duas frentes decisivas. Depois dos clássicos, ambos entram em campo pelas semifinais da Libertadores: o Palmeiras visita o Fluminense no dia 14, e o Flamengo enfrenta o Estudiantes na Argentina no dia 15.

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