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Palmeiras vê chance de título cair mesmo após goleada; Flamengo amplia favoritismo

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Palmeiras goleou o Corinthians por 4 a 1, mas terminou a 30ª rodada do Brasileirão com menos chances de conquistar o título. Nas projeções da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade alviverde caiu de 34,7% para 31,6%. A vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Fluminense preservou a liderança rubro-negra e contribuiu para ampliar seu favoritismo na reta final.

O movimento foi inverso ao registrado na rodada anterior. Na ocasião, o Palmeiras venceu o Bahia por 1 a 0 e aproveitou o empate do Flamengo com o Santos para encurtar a distância na tabela e nas simulações. Depois dos clássicos, os cariocas passaram de 63,8% para 68,1% de chance de título, um aumento de 4,3 pontos percentuais. O Palmeiras recuou 3,1 pontos percentuais.

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Na classificação, a diferença permanece mínima: o Flamengo tem 64 pontos, contra 63 do Palmeiras, com oito partidas restantes para cada equipe. As vitórias simultâneas mantiveram a vantagem do líder, mas retiraram uma rodada do calendário disponível para a perseguição. Assim, conquistar três pontos não garante uma melhora na projeção quando o principal concorrente também vence e avança na defesa de sua posição.

Os números mostram uma disputa cada vez mais concentrada. Flamengo e Palmeiras somam 99,7% de probabilidade de conquista no levantamento atualizado. O Athletico-PR aparece com 0,27%, e o Fluminense, com 0,04%. Apesar da vantagem estatística rubro-negra, o confronto direto entre os dois primeiros, previsto para a 36ª rodada, mantém um caminho para o Palmeiras alterar a liderança.

Antes desse encontro, os candidatos terão compromissos fora de casa na próxima rodada. O Palmeiras enfrenta o Athletico-PR no sábado (17), às 19h30, em Curitiba. O Flamengo visita o Bahia no domingo (18), às 18h30, em Salvador. São adversários que ocupam a parte superior da tabela e podem voltar a modificar o equilíbrio das projeções.

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As probabilidades dependem do conjunto dos resultados e das simulações das partidas restantes. Após os jogos de domingo, o Palmeiras chegou a aparecer com 30,8%, enquanto o Flamengo tinha 69%. Com o encerramento da rodada na segunda-feira, os índices foram atualizados para 31,6% e 68,1%. O time de Abel Ferreira recuperou parte da diferença nesse último ajuste, mas continuou abaixo dos 34,7% que tinha antes do Dérbi.

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