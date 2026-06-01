Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Palmeiras vai à pausa da Copa com 55% de chance de título no Brasileiro; veja probabilidades

Escrito por Marina Borges (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 13:48:00 Editado em 01.06.2026, 13:59:42
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Com o Campeonato Brasileiro paralisado para a disputa da Copa do Mundo, o Palmeiras entra no intervalo da temporada como principal candidato ao título nacional. Segundo levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube alviverde possui 55,5% de chances de conquistar a competição após a realização de 18 das 38 rodadas previstas.

A equipe comandada por Abel Ferreira ampliou sua vantagem antes da interrupção do torneio e aparece com boa margem sobre os concorrentes diretos. O principal perseguidor nas projeções é o Flamengo, que soma 28,2% de probabilidade de levantar a taça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Atrás da dupla que domina os cálculos surgem Fluminense (5,2%), Athletico-PR (3,2%) e Red Bull Bragantino (3,1%), todos com possibilidades matemáticas mais discretas na corrida pelo troféu.

Mesmo distante dos líderes nas contas da UFMG, outros clubes seguem com chances, ainda que reduzidas, como Bahia, Coritiba, Corinthians, Atlético-MG, São Paulo, Cruzeiro, Botafogo e Vitória.

Na parte inferior da projeção aparecem equipes com probabilidades quase residuais. Internacional, Santos, Grêmio, Vasco, Mirassol, Remo e Chapecoense têm números bastante baixos neste momento da competição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONFIRA AS CHANCES DE TÍTULO DO BRASILEIRÃO SEGUNDO A UFMG APÓS 18 RODADAS:

Palmeiras - 55,5%

Flamengo - 28,2%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fluminense - 5,2%

Athletico-PR - 3,2%

Bragantino - 3,1%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bahia - 1,2%

Coritiba - 0,97%

Corinthians - 0,54%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atlético-MG - 0,47%

São Paulo - 0,42%

Cruzeiro - 0,34%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Botafogo - 0,33%

Vitória - 0,30%

Internacional - 0,065%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Santos - 0,051%

Grêmio - 0,050%

Vasco - 0,024%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mirassol - 0,016%

Remo - 0,014%

Chapecoense - 0,000%

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Brasileirão Futebol Matemática Palmeiras
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV