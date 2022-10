Palmeiras usa perda do título do São Paulo como lição para não 'cantar vitória'

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ninguém verá jogador do Palmeiras falando em conquista do Brasileirão antes da hora mesmo com a vantagem de 10 pontos sobre o segundo colocado, restando 27 em disputa. O famoso "com a taça nas mãos", "falta pouco" ou "é questão de horas" está totalmente proibido no Palmeiras por ordem explícita do treinador. E ganhou ainda mais força após o São Paulo perder na final da Copa sul-americana para o Independiente Del Valle. O português prega respeito aos oponentes.

continua após publicidade .

Abel Ferreira revelou que leu muita coisa sobre o favoritismo do São Paulo e está usando o resultado adverso para cobrar concentração, foco e respeito de seus jogadores até a hora de a conquista do Brasileirão estar sacramentada matematicamente.

"Já me habituei que no Brasil ganham os jogos antes de fazer. E disse aos jogadores que não se deixem levar pelo o que eles leem", revelou sua cobrança ao grupo. "Eu só conheço uma forma de ganhar: dentro de campo. Há pouco tempo tivemos uma final entre uma equipe brasileira e uma estrangeira e toda imprensa já tinha dito que tinham ganho (São Paulo x Del Valle). O respeito pelo adversário tem que começar por treinadores, jogadores e vocês da imprensa. No futebol eu aprendi que tudo é possível. Às vezes, se não respeitamos os adversários, depois as coisas saem ao contrário."

continua após publicidade .

O próprio Palmeiras já sofreu na pele ao ver o favoritismo ir para o ralo nas disputas da Copa Libertadores e Copa do Brasil. Apontado como candidato ao título das duas competições, acabou eliminado antes da decisão em ambas.

"Não vamos mudar uma vírgula daquilo que dissemos desde o início da competição, pois tínhamos objetivos claros na Copa do Brasil e Libertadores e fomos eliminados da forma que fomos", lembrou Abel Ferreira. "No Brasileirão temos nove finais e vamos encarar com esse equilíbrio, vontade e qualidade dos jogadores, que mais uma vez a mostraram em todos os níveis: técnica, tática, física e mental."

Depois de surpreender com Mayke no Rio, sem a escalação de um centroavante de ofício, Abel Ferreira mais uma vez terá de modificar a escalação. Além de contar com a volta do zagueiro Murilo diante do Coritiba, quinta-feira, no Allianz Parque, o treinador terá de achar um substituto para Zé Rafael, expulso no Engenhão. Atuesta foi bem na vaga do meia diante do Atlético-MG e é uma boa opção.