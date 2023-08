Palmeiras treina e Fabinho projeta duelo com Cruzeiro: 'Estamos confiantes'

O Palmeiras realizou neste domingo a última atividade antes do confronto com o Cruzeiro, marcado para esta segunda-feira, às 19h, no Allianz Parque, pela 19ª rodada do Brasileirão. O volante Fabinho fez uma projeção do duelo. Contra o Atlético-MG, o camisa 35 somou seu jogo de número 39 pela equipe profissional, sendo 22 na atual temporada.

"A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil e estamos muito confiantes e preparados. A gente espera fazer mais um bom jogo e vamos nos entregar ao máximo para sair com a vitória", disse.

Neste domingo, o Palmeiras fez uma atividade posicional com ênfase em construções de jogadas e transições, começando da zaga até terminar em finalizações. Na sequência, o grupo participou de um recreativo e, por fim, alguns atletas aprimoraram a finalização da entrada da área.

Sem desfalques, o Palmeiras deve ter força máxima na partida. Como a equipe não tem compromisso no meio de semana, o técnico Abel Ferreira dificilmente irá preservar algum jogador, com exceção de Zé Rafael. O treinador já avisou que o atleta não está 100% fisicamente e, por isso, pode poupá-lo de alguns minutos.

Com isso, o provável Palmeiras para a partida tem: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Artur.

Com 31 pontos, o Palmeiras tenta continuar na perseguição do Botafogo, que lidera o Brasileirão, com 47. O clube carioca, inclusive, venceu o Internacional, por 3 a 1, no último sábado.