Palmeiras treina com Gustavo Gómez de volta e presença de campeões da Copinha

O Palmeiras não teve folga após o empate por 1 a 1 com o São Bernardo, no sábado, e se reapresentou neste domingo com uma novidade no elenco. O zagueiro Gustavo Gómez, até então defendendo a seleção paraguaia nas Eliminatórias da Copa do Mundo, se juntou aos companheiros e participou das atividades no gramado.

Penúltimo colocado das eliminatórias sul-americanas, o Paraguai joga contra a seleção brasileira na terça-feira, mas Gómez foi expulso na derrota por 1 a 0 para o Uruguai, na última quinta-feira, e terá que cumprir suspensão. Por isso, foi liberado para se reapresentar ao Palmeiras.

O técnico Abel Ferreira comandou um treinamento em campo reduzido com a presença de garotos do time sub-20, campeões da Copinha. Além de Endrick, principal promessa palmeirenses, outros nove meninos participaram da atividade: Mateus, Giovani, Fabinho, Gabriel Silva, Vanderlan, Pedro Bicalho, Garcia, Lucas Freitas e Naves

Enquanto isso, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos em São Bernardo do Campo realizaram um trabalho na parte interna do CT. Entre eles, estava o volante Jailson, que estreou como titular no empate deste final de semana, após entrar no decorrer da vitória por 3 a 0 sobre a Ponte Preta.

"Muito feliz de poder estrear como titular, ter a oportunidade de jogar 90 minutos. Vinha de um tempo parado, então é importante para mim ter minutagem e mostrar um pouco do que eu tenho para agregar ao grupo. Muito feliz com meus companheiros, que estão me ajudando na adaptação, então é aproveitar as oportunidades e trabalhar no dia a dia para estar 100% e ajudar quando o professor precisar", afirmou o meio-campista.

O Palmeiras se prepara para enfrentar o Água Santa, em duelo marcado para terça-feira, às 19h, no Allianz Parque, pela terceira rodada do estadual. Será o último compromisso antes da viagem para Abu Dabi, onde o time disputará o Mundial de Clubes a partir do dia 8 de fevereiro.