Palmeiras teme Arias por lesão e não deve repor saída de Allan: 'Temos talento e dedicação'

O Palmeiras vendeu Allan para o Manchester City, teme perder Jhon Arias por lesão e não deve ir ao mercado para reforçar o elenco, que é, na visão do treinador Abel Ferreira, competitivo para brigar pelos títulos do Brasileirão, da Libertadores e da Copa do Brasil.

Arias sentiu dores na parte posterior da coxa direita no fim do jogo com o Santos, aos 40 minutos, quando o time alviverde já vencia por 3 a 0. O meia-atacante colombiano deixou o campo mancando e foi substituído por Felipe Anderson. Ele passará por exames nesta quinta-feira para determinar a gravidade do problema.

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"Nosso elenco está bem enxuto. É uma pena que tenhamos dois ou três lesionados, que nos dariam outras soluções, mas sabemos que, nesta maratona de jogos, é preciso fazer uma análise e ver o que tem o Gómez, o que tem o Arias", relatou o técnico Abel Ferreira, referindo-se também ao capitão Gustavo Gómez. Substituído no intervalo, ele saiu por cansaço e não deve ser desfalque.

Arias voltou a atuar pela direita do ataque, lado em que mais gosta de jogar. O sistema ofensivo foi redesenhado pela comissão técnica depois da saída de Allan, negociado com o Manchester City por 40 milhões de euros (R$ 240 milhões), sendo 37,5 milhões de euros fixos e mais 2,5 milhões de euros em bônus a serem pagos por metas alcançadas.

"Se vamos arranjar alguém ou não depende do mercado", adiantou Abel, quando questionado se o clube investiria em um reforço que serviria como reposição ao ponta de 22 anos revelado pelo clube e que agora jogará na Inglaterra.

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"Me pagam para arrumar soluções. A única constante, desde que cheguei ao Palmeiras, é a mudança", acrescentou.

É improvável que o Palmeiras vá ao mercado porque há pouco dinheiro em caixa para gastar com contratações. O clube havia estipulado, em seu orçamento, receita de R$ 399 milhões com vendas de jogadores e está perto de bater a meta graças a Allan. A diretoria estima ter conseguido R$ 344 milhões com negociações de atletas até o momento.

Na avaliação do treinador português, o Palmeiras, sob seu comando, teve elencos menos técnicos do que o atual, mas igualmente dedicados. A diferença, hoje, é que ele tem em mãos um plantel que une talento e esforço, mesmo agora sem Allan, o único ponta driblador que havia no grupo.

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"Vou lhes dizer o que me dá mais gosto: quando cheguei aqui, conseguimos construir um grupo que não tinha o mesmo talento que este tem, mas que tinha uma dedicação, um espírito inacreditável. Agora estamos a juntar as duas coisas, o talento e a dedicação", avaliou.

A vitória por 3 a 0 sobre o Santos deixa o Palmeiras perto das semifinais da Copa do Brasil. O time está vivo na Libertadores e lidera o Brasileirão.

O próximo compromisso é domingo, às 18h30, diante do Mirassol, pela 25ª rodada do Brasileirão. Na quarta-feira que vem, revê o Santos na Vila Belmiro para definir o confronto das quartas da Copa do Brasil, com a vantagem de poder até perder por dois gols.

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"Não vou poupar ninguém. Vamos apostar em todas as competições", avisou Abel.