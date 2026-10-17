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Palmeiras tem início avassalador, bate Athletico com um a menos e dorme na liderança

Escrito por Rodrigo Sampaio (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Palmeiras derrotou o Athletico Paranaense por 2 a 0, neste sábado, na Arena da Baixada, em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão. Com um início de partida avassalador, o time alviverde fez o placar com menos de 10 minutos e administrou o resultado após a expulsão de Andreas Pereira, ainda no primeiro tempo, em lance inusitado. A equipe paulista alcançou os 66 pontos, dorme na liderança e torce por um tropeço do Flamengo (64) diante do Bahia, neste domingo, em Salvador, para assegurar a ponta.

Agora o Palmeiras volta suas atenções para a Copa Libertadores. O time paulista encara o Fluminense na quarta-feira, às 21h30, no Nubank Parque, no segundo jogo das semifinais. A equipe alviverde venceu a primeira partida por 2 a 1, no Maracanã, e tem a vantagem do empate na briga por uma vaga na final. Pelo Brasileirão, os comandados do técnico Abel Ferreira voltam a campo no próximo sábado, 24, quando recebem o Red Bull Bragantino.

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Apesar da derrota, o Athletico irá encerrar a rodada na terceira colocação, com 53 pontos, e mantém-se firme na briga por uma vaga na Libertadores. A equipe paranaense se prepara para uma sequência de dois jogos fora de casa no Brasileirão. No próximo sábado, 24, o time paranaense visita o Vitória, em Salvador. No dia 29, encara o Grêmio, em Porto Alegre.

O técnico Abel Ferreira foi obrigado a promover mudanças na equipe que entrou em campo na Arena da Baixada. Sem Giay e Gómez, suspensos, o treinador escalou Khellven e Bruno Fuchs. O português também poupou Marlon Freitas e Arias, já de olho no jogo de volta contra o Fluminense, pelas semifinais da Libertadores. Apesar das alterações, a capacidade do time alviverde ser letal manteve-se. Maurício, outro que ganhou vaga entre os titulares, abriu o placar logo aos cinco minutos, em chute sem ângulo que o goleiro Mycael não conseguiu defender. Aos nove, Piquerez surpreendeu o arqueiro adversário e marcou em cobrança de falta próximo à lateral da grande área.

O início avassalador atrapalhou qualquer plano do Athletico-PR, que ainda viu o Palmeiras buscar ficar com a posse de bola para neutralizar as ações do time paranaense. Os donos da casa tiveram chances em cobranças de escanteio e faltas próximas da grande área, mas não tiveram efetividade nas finalizações. Aos 37, Flaco López quase marcou um golaço ao pegar de primeira cruzamento de Piquerez da esquerda, mas a bola explodiu no travessão.

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Um lance inusitado marcou a primeira etapa. Aos 42 minutos, Andreas Pereira chutou uma segunda bola que estava em campo, atirada pela torcida do Athletico, em direção à bola do jogo, que estava sob posse do jogador athleticano. Como já havia recebido cartão, o meia palmeirense levou o segundo amarelo e foi expulso. Com um a menos em campo, a equipe paulista se fechou e segurou o resultado até o intervalo.

Em superioridade numérica, o Athletico voltou do intervalo com uma formação mais ofensiva. O técnico Odair Hellmann abriu mão do volante Felipinho para colocar um terceiro atacante, Jorge Rivaldo, em campo. A mexida desfez o esquema com três zagueiros, com Luiz Gustavo posicionado mais avançado para participar da organização ofensiva. O lateral-esquerdo Claudinho, que também entrou após o fim do primeiro tempo, logo precisou ser substituído após lesão no joelho, e o meia Zapelli entrou.

As alterações deram amplitude ao Athletico, que passou a rondar a área do Palmeiras e apostar nos cruzamentos. O Palmeiras, naturalmente, recuou e se valeu alta estatura da defesa para tirar bolas perigosas pelo alto. Montado para os contra-ataques, o time alviverde teve grande chance com Sosa após escapada rápida da defesa, mas o paraguaio se enrolou após receber passe de Flaco López e não conseguiu finalizar.

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Odair fez mais uma alteração para deixar o Athletico mais ofensivo. A equipe da casa empilhou finalizações, mas não conseguiu acertar a meta do goleiro Carlos Miguel - com exceção de chute de Arthur Dias no fim - , tampouco Viveros, artilheiro do Brasileirão com 21 gols, recebeu passe em boas condições de concluir em gol. A equipe palmeirense permaneceu soube defender-se bem manteve o placar até o apito final.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 0 X 2 PALMEIRAS

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ATHLETICO-PR - Mycael; Arthur Dias, Luiz Gustavo e Aguirre; Gilberto (Felipe Chiqueti), Jadson, Felipinho (Jorge Rivaldo), João Cruz (Claudinho e depois Zapelli) e Mendoza; Leozinho e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Murilo, Bruno Fuchs (Benedetti) e Barboza; Khellven, Lucas Evangelista (Emiliano Martínez), Andreas Pereira, Maurício (Marlon Freitas) e Piquerez; Flaco López (Arias) e Sosa (Arthur). Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

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GOLS - Maurício, ao 5, e Piquerez, aos 9, do primeiro tempo

CARTÕES AMARELOS - Leozinho (Athletico-PR); Piquerez (Palmeiras)

CARTÕES VERMELHOS - Andreas Pereira (Palmeiras)

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PÚBLICO - 35.852

RENDA - R$ 2.568.960,00

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

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