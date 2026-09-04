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Palmeiras tem déficit de R$ 156 milhões no ano, mas prevê caixa equilibrado com venda de Allan

Escrito por Ricardo Magatti (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Divulgado nesta semana pelo Palmeiras, o balancete referente a julho de 2026 apontou déficit de R$ 32,35 milhões do clube, que havia projetado como meta um superávit de R$ 41,2 milhões. Está longe, portanto, da meta para o período.

O Palmeiras esperava arrecadar R$ 153,3 milhões em julho, mas obteve apenas R$ 62 milhões, enquanto gastou quase R$ 97,9 milhões, daí o déficit registrado no mês.

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No acumulado de sete meses no ano, o Palmeiras registra déficit de R$ 156,4 milhões. A projeção até julho era de um superávit acumulado de R$ 21,9 milhões.

O resultado é explicado pela decisão momentânea da presidente Leila Pereira de não vender os principais jogadores do elenco. A postura foi mantida até agosto, quando Allan foi negociado com o Manchester City por 37,5 milhões de euros (R$ 223 milhões), mais bônus.

Portanto, é esperado que os próximos balancetes apresentem um resultado financeiro melhor do Palmeiras, que vai equilibrar seu caixa graças a outras vendas: do atacante Riquelme Fillipe ao Inter Miami, dos Estados Unidos, e do goleiro Kaique Pereira ao Sporting, de Portugal.

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Os dois devem render, juntos, cerca de R$ 278 milhões ao Palmeiras. No início do ano, o clube havia estipulado, como meta, R$ 399 milhões de receita com negociação de jogadores, objetivo que deve ser alcançado.

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