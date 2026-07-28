Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
NESTA QUARTA

Palmeiras tem cinco retornos importantes para a partida contra o Vitória pelo Brasileirão

Abel Ferreira volta a contar com jogadores que cumpriram suspensão e também terá Flaco López à disposição para duelo em Salvador

Escrito por Felipe Alencar (via Agência Estado)
Publicado em 28.07.2026, 13:29:09 Editado em 28.07.2026, 13:29:50
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Palmeiras tem cinco retornos importantes para a partida contra o Vitória pelo Brasileirão
Autor Técnico Abel Ferreira - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras estará reforçado para enfrentar o Vitória nesta quarta-feira (29), no Barradão. O confronto será válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

📰 LEIA MAIS: Estevão volta, João Pedro faz 3 e Chelsea vence amistoso de 10 gols na estreia de Xabi Alonso

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O técnico Abel Ferreira conta com o retorno de cinco jogadores para a partida em Salvador. Khellven, Barboza, Ramón Sosa e Allan, que estavam suspensos no revés para o Atlético-MG, voltam a ficar à disposição.

Quem também já treina com o elenco é o argentino Flaco López. O jogador se reapresentou ao Palmeiras após o período de descanso depois da Copa do Mundo. O atleta irá viajar com a delegação para Salvador.

Segundo o site "GE.com", o clube paulista recusou recentemente uma proposta do Spartak Moscou, da Rússia, por Flaco López. O time europeu ofereceu cerca de R$ 116 milhões para contar com o futebol do argentino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com desfaques nos últimos compromissos, o técnico Abel Ferreira teve de improvisar. Contra o Atlético-MG, por exemplo, Emiliano Martínez foi colocado na zaga junto com Gustavo Gómez e Murilo.

Faça parte do nosso time, entre no nosso canal de notícias de esportes

O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro, com 44 pontos. O time alviverde tem seis pontos de vantagem para o Flamengo, segundo colocado, que soma 38 pontos. A equipe carioca visita o Internacional nesta quarta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
atletas Campeonato Brasileiro Futebol Palmeiras Vitória
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV