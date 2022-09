Palmeiras soma 83% de chances de ganhar Brasileirão

(via Agência Estado)

Os dados são do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais)

Após mais uma vitória no Brasileirão, o Palmeiras caminha a passos largos para conquistar o seu 11º título. Com o fim da 26ª rodada, o time de Abel Ferreira tem 83% de chances de se sagrar campeão. Os dados são do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Líder isolado com 54 pontos, o Palmeiras está a oito do segundo colocado, o Internacional. A equipe colorada, que vem de vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, no Beira-Rio, tem apenas 5,6% de chances de arruinar a festa do time alviverde e encerrar um jejum de 43 anos sem vencer o Brasileirão. Com um ponto a menos, o Flamengo aparece na terceira colocação, com só 4% de probabilidade de levantar a taça neste ano.

Se a disputa pelo título parece cada vez mais difícil para os rivais do Palmeiras, a briga por uma vaga na Libertadores vai conhecendo seus principais candidatos. O atual campeão da competição sul-americana tem 99,9% de chances e praticamente já garantiu presença na próxima edição. O Inter aparece com 93%, seguido do Fluminense, com 91%. Finalistas do torneio, Flamengo e Athletico-PR aparecem com 90,4% e 79,5%, respectivamente. O Corinthians surge logo atrás com 77,9%.

Fazendo campanhas acima do esperado, América-MG e Goiás caminham forte para conseguirem uma vaga na próxima Copa Sul-Americana. O time de Belo Horizonte está com 74,3% de jogar o torneio em 2023, enquanto a equipe esmeraldina aparece colada, com 74,2%. O Santos, que demitiu o técnico Lisca nesta segunda-feira, tem 65,1% e conta com a vaga para "salvar" o ano. Antes candidato ao título, o Atlético-MG, que faz campanha decepcionante, conta com 64,9% de possibilidade de jogar a edição na temporada que vem.

Na parte de baixo da tabela, o São Paulo ainda aparece ameaçado pela zona de rebaixamento. Com 31 pontos, o time de Rogério Ceni está na 13ª posição, a cinco do Z-4. O risco de queda, porém, é de apenas 11%. O Santos aparece com apenas 2,2% de queda. Juventude (98%), Atlético-GO (91%) e Avaí (71%) são os times mais próximos da Série B neste momento.

Confira as chances de título do Brasileirão:

Palmeiras: 83,2%

Internacional: 5,6%

Flamengo: 4.1%

Fluminense: 3.9%

Athletico-PR: 1,7%

Corinthians: 1.3%

Chances de vaga na Libertadores:

Palmeiras: 99,99%

Internacional: 93,3%

Fluminense: 90,9%

Flamengo: 90,4%

Athletico-PR: 79,5%

Corinthians: 77,9%

Atlético-MG: 33,1%

Goiás: 11,8%

América-MG: 10,4%

Risco de rebaixamento:

Juventude: 98,1%

Atletico-GO: 90,9%

Avaí: 71%

Cuiabá: 55,4%

Coritiba: 38,7%

São Paulo: 11,3%

Fortaleza: 10,1%

Botafogo: 9,6%

Ceará: 7,8%

Red Bull Bragantino: 4%

Santos: 2,2%

