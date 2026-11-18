Palmeiras sofre apagão, leva virada do Cruzeiro e pode ver Flamengo ser campeão no sábado
O Palmeiras sofreu apagão no segundo tempo, quando levou dois gols em três minutos, e foi derrotado de virada, por 2 a 1, para o Cruzeiro nesta quarta-feira, no Mineirão.
O revés em Belo Horizonte deixa o Palmeiras muito distante do título do Brasileirão. São 73 pontos para o time treinado por Abel Ferreira, seis a menos que o líder Flamengo, que fez sua parte ao ganhar do Athletico-PR em casa e ampliou a vantagem na liderança. O Cruzeiro tem 63 pontos e é o terceiro colocado.
Os dois postulantes ao título nacional se enfrentam no próximo sábado, no Nubank Parque, às 16h30, pela antepenúltima rodada. A uma semana da final da Libertadores, o Palmeiras vai encarar o Flamengo com a missão de ao menos evitar que o rival rubro-negro comemore a conquista antecipada na arena palmeirense. Um empate basta para que o time carioca celebre a conquista com três rodadas de antecedência.
O Cruzeiro foi superior no primeiro tempo, especialmente depois dos 15 minutos, quando controlou as ações. Teve maior volume de jogo e finalizou mais vezes, três delas em direção ao gol, mas não foi eficiente.
Escalado sem sete titulares e com um esquema bastante conservador, formado pelos habituais três zagueiro mais três volantes, o Palmeiras se retraiu e pouco atacou no primeiro tempo.
Quase todas as investidas passaram pelos pés de Vitor Roque, que responsável por puxar os zagueiros e brigar na frente como era possível. Sem Arias, Maurício e Flaco e com apenas Sosa ao seu lado, o Tigrinho não pôde fazer muito na etapa inicial. Quem chegou mais perto de marcar foi o lateral-direito Khellven, em finalização próxima ao gol.
O atacante paraguaio Ramón Sosa foi letal e deixou o Palmeiras em vantagem com segundos na etapa final. Em tese, era o cenário perfeito para o Palmeiras, que poderia se defender e tentar definir a vitória nos contragolpes.
O plano, porém, não foi bem executado. Abel Ferreira até colocou alguns titulares em campo, casos de Arias e Flaco López, mas manteve a equipe excessivamente cautelosa e retraída em seu campo de defesa.
A equipe paulista, então, foi castigada pela postura acovardada. Sofreu um apagão e, em três minutos, levou a virada do Cruzeiro, construída com dois gols de bola parada.
Matheus Pereira comandou a virada cruzeirense. Foi dele o golaço de falta que deixou o placar empatado aos 28. O time mineiro intensificou a pressão e se valeu de lance de infelicidade de Khellven, que marcou contra após cobrança de escanteio de William para consumar o triunfo no Mineirão.
FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO 2 X 1 PALMEIRAS
CRUZEIRO - Otávio; Wiliam, Fabrício Bruno, Villalba e Gabriel Rojas (Viña); Zé Lucas (Matheus Henrique), Lucas Romero, Gérson (Wanderson) e Matheus Pereira; Marquinhos (Villarreal) e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
PALMEIRAS - Carlos Miguel; Barboza (Larson), Bruno Fuchs e Benedetti; Khellven, Marlon Freitas (Erick Belé), Lucas Evangelista e Arthur; Andreas Pereira (Luis Pacheco), Sosa (Flaco López) e Vitor Roque (Arias). Técnico: Abel Ferreira.
GOLS - Sosa, a 1, e Matheus Pereira, aos 28, e Khellven (contra), aos 31 do 2ºT.
ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).
CARTÕES AMARELOS - Barboza, Vitor Roque, Gerson, Kaio Jorge, Matheus Henrique, Bruno Fuchs, Matheus Pereira.
PÚBLICO - 49.664 torcedores.
RENDA - R$ 2.046.742,50.
LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).