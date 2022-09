Palmeiras se reapresenta e busca soluções para desfalques no meio de campo

(via Agência Estado)

Após dois dias de folga, os jogadores do Palmeiras se reapresentaram ao técnico Abel Ferreira nesta quarta-feira e começaram a preparação para o duelo com o Atlético-MG, marcado para a próxima quarta, dia 28. O português mandará a campo um time com mudanças consideráveis, já que o zagueiro Gustavo Gómez e os volantes Zé Rafael, Danilo e Gabriel Menino estão suspensos.

Gómez está servindo a seleção paraguaia na atual Data Fifa e fará dois amistosos. Após duelo com os Emirados Árabes, na sexta, jogará contra o Marrocos na próxima terça-feira, dia 27, um dia antes do compromisso diante do Atlético. Dessa forma, mesmo que não estivesse suspenso, dificilmente conseguiria voltar a tempo. É o caso do goleiro Weverton, que ficará com a seleção brasileira até terça.

Com as baixas, quem deve aparecer no time titular é o zagueiro Luan, que tem 199 partidas pelo clube palmeirense e, portanto, completará 200 jogos caso vá a campo em Belo Horizonte. Diante da ausência de três dos principais nomes da posição, há a possibilidade de que ele seja improvisado como volante.

"Muito orgulho de tudo que venho conquistando, nem digo em títulos, mas em termos de caráter, de reconhecimento pessoal dentro do clube. São poucos jogadores que conseguem alcançar 200 jogos em clube como o Palmeiras, em um momento de tantas conquistas. Você fazer parte disso tudo, dessa grandeza, levar o nome do clube fico muito feliz, espero completar muito mais jogos com a camisa do Palmeiras e que seja um período vitorioso também", comentou o defensor sobre o recorde que se aproxima.

Na próxima quarta, o Palmeiras buscará encerrar um jejum de oito jogos sem vencer o Atlético-MG no tempo normal. Embora tenha eliminado o time alvinegro no mata-mata das edições de 2021 e 2022 da Libertadores, empatou nos quatro jogos - passou por causa do critério de gol fora de casa no ano passado e venceu nos pênaltis na atual temporada. Nos últimos encontros pelo Brasileirão, empatou duas vezes e perdeu duas. A última vitória foi por 3 a 0, no primeiro turno do campeonato nacional de 2020.

"É um grande time, tem um grande elenco. Sabemos da qualidade, enfrentamos eles muitas vezes com esse elenco, com o atual treinador deles. Temos de nos preparar bem porque sabemos que eles vão vir fortes, na casa deles, com estádio sempre lotado, eles precisando vencer jogos e nós também. Então, será um grande jogo, espero que possamos fazer uma grande preparação nesses dias", avaliou Luan.