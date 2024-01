Palmeiras se despede de Artur, anunciado pelo Zenit: 'Obrigado por tudo, Cria da Academia'

O Palmeiras publicou em suas redes sociais uma mensagem de despedida ao atacante Artur, oficializado nesta segunda-feira como novo reforço do Zenit, da Rússia. O clube publicou um vídeo com momentos vividos pelo atleta com a camisa palmeirense, acompanhado do breve texto: "Boa sorte nos próximos passos da sua carreira e obrigado por tudo, Cria da Academia", lembrando o fato de o jogador ter sido formado na base alviverde.

Vindo do Ceará para reforçar o sub-17 do Palmeiras em 2015, Artur não teve muitas chances no time profissional em sua primeira passagem. Somando 2016 e 2018, anos em que foi aproveitado no elenco principal, somou oito partidas. Na maior parte do tempo, rodou pelo Brasil, emprestado para Grêmio Novorizontino, Londrina e Bahia, até ser vendido ao Red Bull Bragantino, em 2020. Depois de ótimas atuações pelo time de Bragança Paulista, foi comprado de volta pelo clube da capital, e tornou-se campeão brasileiro, com dez gols e duas assistências em 42 jogos na temporada 2023.

Ao anunciar o novo reforço, o Zenit destacou as qualidades do atacante brasileiro de 25 anos. "Artur é conhecido por ser um jogador ofensivo, que pode atuar no meio de campo e na linha de ataque, costuma aparecer lateralmente e se sente confortável na ala direita ou esquerda. Bem-vindo a São Petersburgo Artur!", escreveu a equipe russa no comunicado oficial da contratação.

O vínculo assinado por Artur com o Zenit é válido até o meio de 2027 e tem a opção de ampliação até o meio de 2028. No novo clube, ele terá as companhias como o zagueiro Nino, um dos destaques do Fluminense na campanha do título da Libertadores do ano passado e anunciado pelos russos na sexta-feira, e o atacante Pedrinho, jovem promessa vendida pelo Corinthians. Também irá reencontrar o atacante Claudinho, com quem jogou nos tempos de Red Bull. A lista de brasileiros no time da Rússia, contudo, não para por aí, pois ainda tem o lateral-esquerdo Douglas Santos, o zagueiro Rodrigão e os meio-campistas Wendel e Du Queiroz.